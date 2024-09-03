《两天一夜》金钟旼真的脱单了！认女友小11岁，已交往两年多

高耀太成员、《两天一夜》老班底金钟旼，近日上了Super Junior希澈的YouTube节目畅谈恋情，首度公开更多细节。

金钟旼出道近30年鲜少有绯闻，已44岁的他经常被民众把他与高耀太申智凑对，近年也成为观察单身艺人为主题的实境综艺《我家的熊孩子》班底，不过今年上半年开始，他似乎特别「满面春风」。

3月就有假新闻传金钟旼9月结婚，4月他在《两天一夜》玩游戏时被DinDin挖洞便大方承认有女朋友了，美珠在《玩什么好呢》（玩甚么好呢）谈自己恋情也拖他下水，他虽然绝口不提是谁，但同意片段可以播出。后续连在其他节目，金钟旼时不时都会被提起恋情，问他是否打算结婚，他表示是以结婚为前提，坚定的称会结婚。



上月28日，金钟旼作客希澈YouTube节目《脑过者》（뇌절자），希澈直接问他：「是当时的那位吗？」并算算日子两年多了，他爽快承认。希澈回忆2年多前和公司代表等人喝酒时巧遇了金钟旼，希澈上前打招呼时便见到了金钟旼身边有没看过的女子，金钟旼成认识是女友，希澈保守了秘密未流出过。副主持人Lovelyz刘智爱相当好奇女方年纪，金钟旼松口女友小自己11岁。



希澈形容金钟旼女友看起来智慧又优雅，金钟旼在她身边像小孩。问金钟旼女友最喜欢他什么，金钟旼回答女友说他比想像中帅，希澈非常同意的说金钟旼早期在高耀太很有人气。问到结婚话题，金钟旼对假新闻也很无奈，解释结婚是他的人生计画但根本还没定下日期。



整场节目下来，金钟旼聊了不少自己的爱情观，和智爱比较接近，希澈就大相迳庭了，金钟旼忍不住吐槽他「就是不该结婚的人」，但也说自己以前观念和希澈很像。看完节目，一些网友留言祝福金钟旼，也有人这才惊觉金钟旼在《两天一夜》说的都是真的。

▼完整节目影片



顺带一提，当初挖洞给金钟旼的DinDin，在31日最新一集《玩什么好呢》又逗他了，和刘在锡两个人察觉他讲电话有些别扭，便笑他是不是跑进储物室讲电话，刘在锡还叮咛他结婚要通知，金钟旼开朗答应了。



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