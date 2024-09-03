【韓網熱門】朋友們，我和Karina合照了

原PO貼出兩張Karina和大猩猩雕塑的合照，什麼也沒說。（圖來自Karina個人IG）





有人問Karina是去哪裡旅遊嗎（其實是aespa去澳大利亞開演唱會），原PO回復：「不是旅遊啦~當時我正在浴池搓澡，看到她出現就急忙跑出來拍照了嘿嘿」「啊，原來是真心發問啊...」

有不少網友留言指責原PO露出大鼻孔、不穿衣服，原PO又回復：「道歉文。 對不起。 首先因為讓大家看到鼻孔太大、可以塞進拳頭的模樣，表示歉意。 第二，對於每張照片都露出一側xx的問題，表示歉意。 但是，仔細看會發現近照有左右翻轉、全身照則沒有翻轉，所以其實是同一側的xx。 還望理解。」 並附上一張看起來很不服氣的圖：



韓國網友評論：

1. 原PO很上相耶

2. 原PO五官大氣又豪爽

3. 跟Karina合照能拍成這樣已經很不錯啦

4. 說什麼呢，那明明是我

5. 再怎麼著急也得穿件衣服吧...

6. Karina職業精神好強...

7. Karina好善良，還親自幫原PO擋住重要部位

8. 至少應該把臉遮住再PO上來吧？ 啊，原來臉不是最大的問題

9. 原PO是不是害羞啦，拍照都沒在笑，好可惜。 話說回來，原PO是做了美黑嗎？

10. 可以告知是哪家浴池嗎？

11. 鼻孔是因為緊張而變大嗎？ 裡面可以放多少枚硬幣？

12. 原PO剛剛參加泥漿節嗎？ （*韓國一個把全身塗滿泥漿的慶典活動）

13. 能看出原PO緊張到瞳孔地震，都不敢看Karina的方向kkk

14. 第一次見到比Karina更搶鏡的合照對象，原PO的星（猩）味也是不一般

15. 原PO買個防曬霜吧 ᅮᅮ

16. 哪有人道歉還瞪著眼睛，這是道歉該有的態度嗎？

17. 啊C把我面膜都笑皺了kkk

18. 不要隨便攻擊素人的長相啦！

19. 大家不用笑原PO，你們去跟Karina合照的話效果也一樣

20. Karina真的好美，原PO把照片裱起來掛家裡吧

出處：https://theqoo.net/hot/3388957851

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞