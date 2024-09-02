結束「冷凍期」，JYJ金俊秀再登有線台綜藝《團結才能踢3》大展足球熱情與實力

JTBC綜藝節目《團結才能踢3》今日公開下週預告，本次嘉賓就是闊別15年終於重返無線台的JYJ成員金俊秀。

金俊秀是韓國娛樂圈知名的「足球狂」，從小的夢想就是當足球運動員，甚至在2010年成立了藝人足球團並親自擔任團長，狂熱到就算白天剛演完音樂劇晚上也要去踢球的程度，做訪談節目時更表示如果遇到外星人第一句話就要問：「你喜歡足球嗎？」 這次的預告片中，金俊秀也大方承認：「（小時候）比起音樂更熱愛足球。」



金俊秀很喜歡以速度快著稱的威爾士著名球星加雷斯‧貝爾，所以在節目中化名為「加雷斯· XIA爾」。 朴智星曾稱讚金俊秀是「藝人中實力第一」，英超聯賽的轉播員金明正也讚揚他「動作穩健如高音」。 這次的轉播員也驚嘆道「金俊秀的傳球真的很出色」「寶刀未老」，令觀眾對他的足球實力更加期待。



金俊秀出演無線台和有線台節目實屬不易。 2003年作為東方神起成員出道後在多個國家紅極一時，但2009年退團後立即遭到韓國所有電視台「冷凍」，音樂節目和綜藝節目一律無緣出演。

2010年金俊秀以音樂劇《莫扎特！》重返舞台，憑實力扭轉了大眾對「偶像轉行音樂劇」的負面印象，陸續主演了《伊麗莎白》《德古拉》《死亡筆記》《道林格雷》等多部音樂劇作品，獲得「最佳男主角」等多項音樂劇相關獎項，獲得觀眾和專業人士的肯定。



今年四月，金俊秀在蠶室室內體育館成功舉辦安可演唱會「XIA 2024 ENCORE CONCERT Chapter 1 Recreation」，還通過2024 Weverse Con Festival、2024 首爾公園音樂節等活動帶來表演，通過更多管道與粉絲見面。



最重要的是，今年4月金俊秀出演了KBS 2TV的綜藝節目《超人回來了》，自東方神起事件以來時隔15年之久重返無線台，引起了廣泛關注。 這次出演《團結才能踢3》可謂回到他的足球主場，讓人更加感到期待。



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