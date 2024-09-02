《因為不想吃虧》申敏兒為了得到「假新郎」金永大的求婚！竟然又演起來：「那我們的孩子怎麼辦」XD

由申敏兒、金永大、李相二、韓智賢主演的《因為不想吃虧》，因搞笑有趣的劇情，首播後受到許多觀眾的喜愛！

之前，因為不想吃虧的孫海英（申敏兒 飾）向「便利商店兼職生」金志旭（金永大 飾）提議當她的「假新郎」。就這樣...兩人正式進入了結婚準備階段，沒想到與孫海英所期待的「新郎最好是普通男」的願望不同，在金志旭換上西裝後，帶來180度大轉變，讓所有人都超震驚 XD



第三集的先公開影片中，孫海英要金志旭「假求婚」，孫海英：「你就來說一下台詞，下跪說『請嫁給我』就這麼一句話。」金志旭則是拒絕他並說：「你是要我用別人丟掉的 event 用品求婚，在那些垃圾面前下跪嗎？」兩人就這樣吵起來，旁邊還有吃瓜群眾，被金志旭拒絕之後，結果...孫海英就說：「不結婚的話，那我們的孩子怎麼辦？」

"결혼 엎으면, 우리 애기는?"

지욱 어이 가출 사건 (°ロ°)

해영 때문에 지욱의 어이가 가출한 사건이다.



[월화] 저녁 8:50 | tvN X TVING#손해보기싫어서 #NoGainNoLove#tvN_TVING_오리지널_드라마 pic.twitter.com/98uBVtlcUc — tvN drama (@CJnDrama) September 1, 2024

而公開的劇照中，是孫海英和金志旭的甜蜜劇照，曾經是死對頭的兩人，不知不覺地越走越近。了解孫海英過去的戀愛史到飲食取向等訊息的金志旭，也準備了定製活動，雖然孫海英毫無期待地來到便利商店，但是金志旭有 Sense 的行動卻掩飾不住欣慰之情，繼在試西裝之後，孫海英看到他多樣的面貌，金志旭最後還是準備求婚儀式了？讓人好奇這週的播出呢！



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