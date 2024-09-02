结束「冷冻期」，JYJ金俊秀再登有线台综艺《团结才能踢3》大展足球热情与实力

JTBC综艺节目《团结才能踢3》今日公开下周预告，本次嘉宾就是阔别15年终於重返无线台的JYJ成员金俊秀。

金俊秀是韩国娱乐圈知名的「足球狂」，从小的梦想就是当足球运动员，甚至在2010年成立了艺人足球团并亲自担任团长，狂热到就算白天刚演完音乐剧晚上也要去踢球的程度，做访谈节目时更表示如果遇到外星人第一句话就要问：「你喜欢足球吗？」 这次的预告片中，金俊秀也大方承认：「（小时候）比起音乐更热爱足球。」



金俊秀很喜欢以速度快著称的威尔士著名球星加雷斯・贝尔，所以在节目中化名为「加雷斯・ XIA尔」。 朴智星曾称赞金俊秀是「艺人中实力第一」，英超联赛的转播员金明正也赞扬他「动作稳健如高音」。 这次的转播员也惊叹道「金俊秀的传球真的很出色」「宝刀未老」，令观众对他的足球实力更加期待。



金俊秀出演无线台和有线台节目实属不易。 2003年作为东方神起成员出道后在多个国家红极一时，但2009年退团后立即遭到韩国所有电视台「冷冻」，音乐节目和综艺节目一律无缘出演。

2010年金俊秀以音乐剧《莫扎特！》重返舞台，凭实力扭转了大众对「偶像转行音乐剧」的负面印象，陆续主演了《伊丽莎白》《德古拉》《死亡笔记》《道林格雷》等多部音乐剧作品，获得「最佳男主角」等多项音乐剧相关奖项，获得观众和专业人士的肯定。



今年四月，金俊秀在蚕室室内体育馆成功举办安可演唱会「XIA 2024 ENCORE CONCERT Chapter 1 Recreation」，还通过2024 Weverse Con Festival、2024 首尔公园音乐节等活动带来表演，通过更多管道与粉丝见面。



最重要的是，今年4月金俊秀出演了KBS 2TV的综艺节目《超人回来了》，自东方神起事件以来时隔15年之久重返无线台，引起了广泛关注。 这次出演《团结才能踢3》可谓回到他的足球主场，让人更加感到期待。



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