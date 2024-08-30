《魷魚遊戲2》強勢回歸的魏嘏雋自曝：「角色一點都沒有衝擊力…再講下去我要被炒魷魚了」

《魷魚遊戲2》即將在12月底公開，而從第一季當中就備受矚目的演員魏嘏雋近日登上YT頻道節目，也劇透了自己在回歸第二季節目中的角色。

魏嘏雋還透露了有關《魷魚遊戲》試鏡時的小故事，因為他在劇中飾演一位潛伏到這個遊戲中的警察，但試鏡當時其實還沒有確定他將演出什麼樣的角色，導演卻表示「不想要與正在演出其他作品的演員合作」。不巧的是當時魏嘏雋正在拍攝其他的電視劇作品，他本人得知後也覺得「可能跟《魷魚遊戲》沒有緣分」，所以帶著不可能獲選的輕鬆心情去參加了試鏡，甚至連外表也不太注重，帶著臉上痘疤跟一頭亂髮，戴著帽子就去了。



沒想到魏嘏雋到了現場，發現有非常多台攝影機，於是讓他開始感到不安了，還是乖乖地在上場前背好了劇本，覺得人還是得做好準備才行。而當時魏嘏雋也因為演出了《魷魚遊戲》而感受到人氣的上升，SNS的關注人數突然暴增到1000萬人，每天一覺醒來就上升10萬人的增加速度。



而第二季他也即將再度登場，第一季的成功不知道是否會給魏嘏雋帶來壓力？魏嘏雋表示自己在第二季的節目中其實戲份比重不算太大，只是接續了第一季的劇情，活著回來了而已。甚至提示大家新加入的角色會更加有趣味，請大家持續期待。魏嘏雋同時向觀眾們表示，第二季遊戲規模也擴大了，有更多關鍵看點，佈景也更壯觀了，人物敘事也很棒，因為講了太多細節，魏嘏雋只好開玩笑哀求說「再講下去我就要被炒魷魚了～」才結束這個話題。



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