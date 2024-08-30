上半年只有台灣和美國購買增加！K-POP專輯去年出口破紀錄，今年上半年下降

台灣人真的很厲害耶……演唱會一直看專輯也一直買XDDD。（編）

7月便有數據顯示2024上半年K-POP專輯（此指實體專輯）出口不如去年同時期成績，本月最新數據追加說明僅對美國和台灣的出口額是增加的，整體比例顯示對亞洲影響力漸弱。

先回顧去年2023上半年數據，K-POP專輯出口額高達1億3293.4萬美元，相較2022上半年上漲17.1%，整年出口額也突破新高，共2億3311.3萬美元，首度破1兆韓元。然而到了今年2024上半年，出口額僅1億3032.1萬美元，減少了2%，是自2015年以來，這9年第一次負成長。

據《東亞日報》，歌謠界認為海外粉絲可能是對韓國的專輯銷售方式感到疲勞，例如贈送藝人小卡與海報等週邊商品，甚至把專輯種類增加到十種版本以上，批評此方式「利用粉絲心」。而《韓京雜誌》則認為和BTS與BLACKPINK這兩大全球性K-POP團體處於空白期未回歸發新輯有關係，也提到對專輯銷售方式疲勞，及K-POP市場「獨創性」減弱。



專輯銷售排行榜Circle Chart列出更多比較數據，先說明K-POP今年上半年整體不分海內外銷售減少了820萬張（-14.9%），也以新粉絲流入通常會購買舊專，從舊專（2023年7月之前發行的專輯）的數據稍作推論K-POP整體粉絲的增長趨緩，全體K-POP舊專銷售下滑41.7%，舊專賣最好的SEVENTEEN也銳減23%。



K-POP專輯出口額雖然減少，但出口國增加了，增了5個至85。2024出口最多國家（地區）前八依序是日本、美國、中國、台灣、德國、香港、加拿大與荷蘭，前三名和去年一樣未變動是日美中，卻只有對美國的出口增加19%，日本與中國都是減少的；其他國家，歐洲方面德國、荷蘭、英國與法國也減少，亞洲除了台灣以外，越南、印尼、泰國、菲律賓與香港亦是。

這之中最值得注意的，大概是台灣自2022年重回第四名，且和美國成為唯二購買專輯增加之國家。按比例，K-POP專輯在亞洲買氣下降，北美與歐洲等非亞洲地區是增加的，顯見對亞洲市場市場影響力減弱。

Circle Chart同樣提及BTS與BLACKPINK，表示目前還沒有能替代他們的歌手，導致全球K-POP專輯市場增長趨緩，亦推測疫情後各地演唱會增加，讓粉絲選擇減少專輯的購入將錢投入演唱會。



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