《鱿鱼游戏2》强势回归的魏嘏隽自曝：「角色一点都没有冲击力…再讲下去我要被炒鱿鱼了」

《鱿鱼游戏2》即将在12月底公开，而从第一季当中就备受瞩目的演员魏嘏隽近日登上YT频道节目，也剧透了自己在回归第二季节目中的角色。

魏嘏隽还透露了有关《鱿鱼游戏》试镜时的小故事，因为他在剧中饰演一位潜伏到这个游戏中的警察，但试镜当时其实还没有确定他将演出什么样的角色，导演却表示「不想要与正在演出其他作品的演员合作」。不巧的是当时魏嘏隽正在拍摄其他的电视剧作品，他本人得知后也觉得「可能跟《鱿鱼游戏》没有缘分」，所以带著不可能获选的轻松心情去参加了试镜，甚至连外表也不太注重，带著脸上痘疤跟一头乱发，戴著帽子就去了。



没想到魏嘏隽到了现场，发现有非常多台摄影机，於是让他开始感到不安了，还是乖乖地在上场前背好了剧本，觉得人还是得做好准备才行。而当时魏嘏隽也因为演出了《鱿鱼游戏》而感受到人气的上升，SNS的关注人数突然暴增到1000万人，每天一觉醒来就上升10万人的增加速度。



而第二季他也即将再度登场，第一季的成功不知道是否会给魏嘏隽带来压力？魏嘏隽表示自己在第二季的节目中其实戏份比重不算太大，只是接续了第一季的剧情，活著回来了而已。甚至提示大家新加入的角色会更加有趣味，请大家持续期待。魏嘏隽同时向观众们表示，第二季游戏规模也扩大了，有更多关键看点，布景也更壮观了，人物叙事也很棒，因为讲了太多细节，魏嘏隽只好开玩笑哀求说「再讲下去我就要被炒鱿鱼了～」才结束这个话题。



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