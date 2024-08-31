熱門韓劇《好搭檔》張娜拉與渣夫小三同框結婚照公開！原來不是偷拍，是光明正大的拍～XD

張娜拉劇中的渣男老公池承炫，實在是演得太好，行為太過分了！在網上被罵得好慘～。XD

熱播中的韓劇《好搭檔》擁有17.7%的全國最高收視率，即使因奧運停播也依舊緊抓住觀眾們的視線，而女主車恩京（張娜拉 飾）和老公金智尚（池承炫 飾）以及小三崔莎拉（韓材利 飾）的這條三角感情線，也是讓人看得又氣又緊張。



池承炫還特別出面拍了道歉影片，不僅向老婆誠懇道歉，後續還補向女兒道歉，既認真又爆笑～。XD（相關報導：渣男道歉還嘴硬！《好搭檔》「出軌男」池承炫影片致歉「妻子」張娜拉，厚臉皮自詡演技優秀「治好觀眾的低血壓」）



近期SBS官方又補公開了一系列三人同框的婚紗畫報（寫真），衝擊力十足！！池承炫在讀網友評論時，回答了關於婚紗照的問題：「事實上，那天我們是一起拍攝的。」







池承炫一邊分享三人的結婚照，一邊表示：「我和恩京拍完，就和莎拉拍，還有我們三個人一起的合照。我覺得會很有趣，就開玩笑地邀請她們一起拍了。」還拜託觀眾們不要太投入，戲劇就只是戲劇而已。



Viu原創韓劇《好搭檔》每逢星期五、六晚10點30分在「黃Viu」同步上架，香港觀眾可觀看最新集數緊貼劇情！



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