2023上半年K-POP專輯出口創歷史新高！出口額台灣第五、香港第六，美國超越中國登亞軍

據各大韓媒報導，韓國關稅廳進出口貿易統計之數據，今年2023上半年韓國專輯出口額高達1億3293.4萬美元（約1685億韓元），比去年同期上漲17.1%，以上半年為基準的話，創了歷史新高。

韓國專輯出口第一的對象為日本，出口額4852.3萬美元（約615億韓元），第二為美國，2551.9美元，第三為中國，2264萬美元。後面依序是德國562.8萬美元、台灣554萬美元、香港、荷蘭、加拿大、英國與法國。



聽聞此排行，韓國‎theqoo論壇‎網友或是台灣‎Dcard等社交軟體的網友，都對德國位居第四感到訝異，以及前十名完全沒有東南亞國家一事，表示不明白東南亞粉絲對演唱會相當積極，專輯購買量排行卻不見他們。台灣與香港分別登上第五、第六名亦是驚喜之處，從各地人口比例就能看出台灣與香港對K-POP有多熱愛，消費力驚人，也難怪台灣與香港市場一直是韓國歌手無法放棄的一環。



中國退居第三、美國躍升第二同樣是網友與韓媒關注焦點，這是中國自2012年以來繼2020年再次掉出第二名，否則一直都緊追在日本後方。對於美國銷量增長，過去曾有‎評論認為Covid-19人人無法輕易出們的期間，社交軟體上K-POP的傳播反倒擴張歐美的市場，就連疫情期間艱難出道的DKB、GHOST9等韓團，在疫情趨緩之後都成功闖美巡迴演出。



還有不少媒體提出「BTS防彈少年團沒有團體活動，K-POP在美國市場仍能取得好成績」，認為BTS Jimin solo一樣能登上美國《Billboard》（告示牌）Hot 100榜首，替K-POP創下新歷史，而Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、SEVENTEEN、ATEEZ、TWICE等熱門團體也是一發新輯就會登上Billboard排行，今年上半年還有一首打遍全世界的FITTY FIFTY 〈Cupid〉。



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