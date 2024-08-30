上半年只有台湾和美国购买增加！K-POP专辑去年出口破纪录，今年上半年下降

台湾人真的很厉害耶……演唱会一直看专辑也一直买XDDD。（编）

7月便有数据显示2024上半年K-POP专辑（此指实体专辑）出口不如去年同时期成绩，本月最新数据追加说明仅对美国和台湾的出口额是增加的，整体比例显示对亚洲影响力渐弱。

先回顾去年2023上半年数据，K-POP专辑出口额高达1亿3293.4万美元，相较2022上半年上涨17.1%，整年出口额也突破新高，共2亿3311.3万美元，首度破1兆韩元。然而到了今年2024上半年，出口额仅1亿3032.1万美元，减少了2%，是自2015年以来，这9年第一次负成长。

据《东亚日报》，歌谣界认为海外粉丝可能是对韩国的专辑销售方式感到疲劳，例如赠送艺人小卡与海报等周边商品，甚至把专辑种类增加到十种版本以上，批评此方式「利用粉丝心」。而《韩京杂志》则认为和BTS与BLACKPINK这两大全球性K-POP团体处於空白期未回归发新辑有关系，也提到对专辑销售方式疲劳，及K-POP市场「独创性」减弱。



专辑销售排行榜Circle Chart列出更多比较数据，先说明K-POP今年上半年整体不分海内外销售减少了820万张（-14.9%），也以新粉丝流入通常会购买旧专，从旧专（2023年7月之前发行的专辑）的数据稍作推论K-POP整体粉丝的增长趋缓，全体K-POP旧专销售下滑41.7%，旧专卖最好的SEVENTEEN也锐减23%。



K-POP专辑出口额虽然减少，但出口国增加了，增了5个至85。2024出口最多国家（地区）前八依序是日本、美国、中国、台湾、德国、香港、加拿大与荷兰，前三名和去年一样未变动是日美中，却只有对美国的出口增加19%，日本与中国都是减少的；其他国家，欧洲方面德国、荷兰、英国与法国也减少，亚洲除了台湾以外，越南、印尼、泰国、菲律宾与香港亦是。

这之中最值得注意的，大概是台湾自2022年重回第四名，且和美国成为唯二购买专辑增加之国家。按比例，K-POP专辑在亚洲买气下降，北美与欧洲等非亚洲地区是增加的，显见对亚洲市场市场影响力减弱。

Circle Chart同样提及BTS与BLACKPINK，表示目前还没有能替代他们的歌手，导致全球K-POP专辑市场增长趋缓，亦推测疫情后各地演唱会增加，让粉丝选择减少专辑的购入将钱投入演唱会。



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