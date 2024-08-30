南潤壽主演BL劇《大都市的愛情法》10/21開播！原著作家親自寫劇本，多位著名導演聯袂執導

TVING最新BL劇《大都市的愛情法》今日公開預告片，男主角由模特出身的南潤壽擔任，講述他從大學到三十多歲的數段愛情經歷。

《大都市的愛情法》由同名小說改編，去年被韓國文化體育觀光部和韓國內容振興院選為「OTT特化內容製作支持專案」。 故事講述名為「高英」的年輕作家在衝撞嘗試中逐漸領悟生活與愛情的真諦，融合了愛情喜劇和正統言情的元素，製作十分精良。



預告片中有一句台詞是「我曾以為在這個圈子里相信永恆的愛情是愚蠢的」，含蓄地揭示了高英的身份認同。 此外，劇中還原了原著小說中的經典台詞「我喜歡名為你的宇宙」「你遇到好人了嗎？」 ，令原著書迷也感到期待。

男主角高英由南潤壽飾演，他認為人生中最重要的就是愛情，劇集將一一展示他從大學時代到三十多歲的現在所經歷的愛情故事。 同時，演員權赫、羅賢宇、陳浩恩將飾演高英戀愛史中的不同人物，模特金元中首次挑戰演技，飾演神秘日本人「Habibi」。



此外，因電影《奇蹟：給總統的一封信》獲得百想藝術大賞和釜日電影獎的李秀敬將飾演高英的摯友美愛，吳賢慶飾演高英的母親恩淑，以紮實的演技為劇集增添活力和深度。

電視劇《大都市的愛情法》的劇本由原作者朴相英（音）親自執筆，導演陣容異常強大：《八月照相館》愛情電影大師許秦豪導演、《你會在那裡嗎》《結婚前夜》的洪志英導演、憑短片《夜間飛行》獲得戛納國際電影節創意基金會三等獎的孫泰謙（音）導演，還有執導《公寓裡的兩個女人》 的金世人導演共同合作。 該劇借鑒好萊塢的分集導演制度，由四位韓國代表性的導演分別負責原作的四個章節，在敘事中融入各自不同的導演風格。



《大都市的愛情法》將於10月21日在TVING播出，每周兩集，總共8集。



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