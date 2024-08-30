《背著善宰跑》金惠奫＋邊佑錫雙雙入圍第六屆亞洲內容大賞！10月6日釜山揭曉

2024年亞洲內容大賞暨全球OTT大賞將於10月6日在電影的殿堂戶外劇場舉辦，今日也公開了入圍名單及審查委員評審團。

今年來到第六屆的亞洲內容大賞暨全球OTT大賞，自2019年亞洲內容市場的急速成長，並從2023年起向全球擴張，針對全世界的TV、OTT線上創作內容給予獎項肯定。今年也邀請了國際知名的12位審查委員們進行預審，分為11個競爭分項，來自16個國家201部作品中，評選出10個國家的41篇作品成為入圍者，再由7位國際主要審查委員們進行最終投票，選出得獎者。



導演王家衛執導的首部電視劇作品《繁花》入圍了最佳創意獎、最佳男演員、最佳女配角等三個獎項，而韓國作品《殺人者的難堪》除了也入圍最佳創意獎項以外，男演員的部分更有崔宇植、李熙俊與金曜漢一同入圍。《精神病院也會迎來清晨》也入圍了最佳創意獎，女主角朴寶英也順利入圍最佳女演員獎。《逆貧大叔》則是入圍最佳OTT原創系列，以及其中的Tiffany更入圍女子新人獎。



非常受到觀眾們喜愛的《背著善宰跑》也由女主角金惠奫入圍最佳女演員，男主角邊佑錫則是入圍男子新人獎，今年更首度增設音樂獎項，在電視劇中由樂團Eclipse所演唱的《陣雨》也入圍了。台劇《不夠善良的我們》則入圍了最佳亞洲內容、最佳作家，以及最佳女演員由林依晨入圍，最佳男配角則由柯震東入圍，另外也入圍了音樂獎項。



最佳男主角演員的入圍名單包含《無路可走：輪盤賭》的趙震雄，《繁花》的胡歌，《VIVANT》的堺雅人，《殺人者的難堪》的崔宇植，《少年時代》的任時完，《有生之年》的吳慷仁以及《正港分局》的許光漢。最佳女主角演員的入圍名單包含《不夠善良的我們》的林依晨，《背著善宰跑》的金惠奫，《雪茄女郎》迪安·薩斯特羅瓦爾多，《Eye Love You》二階堂富美，《不完美受害人》周迅以及《精神病房也會迎來清晨》的朴寶英。



演員獎的眾多候選人，在OTT領域最受喜愛的演員，將由觀衆參與投票直接選出，從9月9日下午3點開始,將通過APP和網絡進行全球觀衆投票。

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