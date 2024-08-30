南润寿主演BL剧《大都市的爱情法》10/21开播！原著作家亲自写剧本，多位著名导演联袂执导

TVING最新BL剧《大都市的爱情法》今日公开预告片，男主角由模特出身的南润寿担任，讲述他从大学到三十多岁的数段爱情经历。

《大都市的爱情法》由同名小说改编，去年被韩国文化体育观光部和韩国内容振兴院选为「OTT特化内容制作支持专案」。 故事讲述名为「高英」的年轻作家在冲撞尝试中逐渐领悟生活与爱情的真谛，融合了爱情喜剧和正统言情的元素，制作十分精良。



预告片中有一句台词是「我曾以为在这个圈子里相信永恒的爱情是愚蠢的」，含蓄地揭示了高英的身份认同。 此外，剧中还原了原著小说中的经典台词「我喜欢名为你的宇宙」「你遇到好人了吗？」 ，令原著书迷也感到期待。

男主角高英由南润寿饰演，他认为人生中最重要的就是爱情，剧集将一一展示他从大学时代到三十多岁的现在所经历的爱情故事。 同时，演员权赫、罗贤宇、陈浩恩将饰演高英恋爱史中的不同人物，模特金元中首次挑战演技，饰演神秘日本人「Habibi」。



此外，因电影《奇迹：给总统的一封信》获得百想艺术大赏和釜日电影奖的李秀敬将饰演高英的挚友美爱，吴贤庆饰演高英的母亲恩淑，以扎实的演技为剧集增添活力和深度。

电视剧《大都市的爱情法》的剧本由原作者朴相英（音）亲自执笔，导演阵容异常强大：《八月照相馆》爱情电影大师许秦豪导演、《你会在那里吗》《结婚前夜》的洪志英导演、凭短片《夜间飞行》获得戛纳国际电影节创意基金会三等奖的孙泰谦（音）导演，还有执导《公寓里的两个女人》 的金世人导演共同合作。 该剧借鉴好莱坞的分集导演制度，由四位韩国代表性的导演分别负责原作的四个章节，在叙事中融入各自不同的导演风格。



《大都市的爱情法》将於10月21日在TVING播出，每周两集，总共8集。



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