大勢女團 LE SSERAFIM 「首登科切拉」全開麥唱引熱烈討論！韓網友：實力真的不行、我都覺得丟臉

大勢女團 LE SSERAFIM 在當地時間13日參加美國大型音樂慶典《2024 Coachella﻿ 科切拉音樂節》，她們出道僅1年半就登上《科切拉》舞台，成爲歷代韓國歌手中在最短時間內單獨演出的藝人。

當天， LE SSERAFIM 以奢華的服裝和世界頂級吉他手爲後盾，成員們穿的服裝是由 Louis Vuitton 創意總監尼古拉斯·蓋斯基埃親自制作的，此外〈UNFORGIVEN〉的舞台油參與 Feat. 的 Nile Rodgers 親自演奏。一連表演表演10多首歌曲，其中還包含未公開新歌〈Hot & Fun〉，讓現場氣氛嗨到最高。



雖然有華麗的衣服、傳奇吉他手，但有大部分人認爲主人公 LE SSERAFIM 的表現似乎有點不足。由於這次是全開麥，更可以聽出每個成員呼吸急促、破音等，在舞台後半段演唱，成員們體力下降，展示難以估量的現場演唱實力。

而 LE SSERAFIM 的表演也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「希望能在韓國證明自己的現場演唱實力」、「對不起，他們的主唱太可怕了」、「與實力相比，站在了過分的舞台上」、「哇 這個真的太嚴重了」、「怎麼能做得這麼差呢...」、「真丟人、太差勁了」、「站那麼大的舞臺，連練習都沒練過嗎」、「日本成員們的實力根本沒期待過，我還以爲允眞唱得很好呢！她也不怎麼樣」、「在這裡安可完蛋也沒關係，千萬別在外國舞台上這樣..」、「不是音癡對決吧」、「連音準都不好，爲什麼在那裡」等等。



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