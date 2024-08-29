《九龍城寨之圍城》紅遍亞洲，韓國定檔10月上映！全新預告片氣氛壓抑超緊張

《九龍城寨之圍城》今年5月首映以來引起現象級轟動反響，口碑延燒3個月後終於敲定韓國上映檔期，有望在韓國引起新一輪港式奇幻動作片熱潮。

《九龍城寨之圍城》是鄭保瑞導演的動作片，講述「陳洛軍」偶然進入20世紀最後的無政府地帶「九龍城寨」，逐漸成為城寨一員並與針對他們的惡人展開最後戰爭的故事。 片中打斗場面痛快淋漓令人眼花繚亂，幾位主角的塑造也有血有肉極富魅力，一上映就大獲好評，截至8月18日已創下了香港本土電影歷代票房第二的記錄，全球票房收入更突破1億美元。

29日發佈的啟動海報展示了巨集偉的九龍城寨和極具壓迫感的視覺效果、不愧被稱為「20世紀最後的無政府地帶」，海報下方寫道「戰爭已經開始」，各位主角站在城寨前方，流露出堅定的氣場。



同時公開的啟動預告片以陳洛軍初入城寨的視角展示城寨居民為生計而艱苦奮鬥的場景，讓人聯想到1980年代香港的九龍城寨，增強了影片的沉浸感。 隨之而來是豐富多樣且緊張感十足的動作場面，結合海外主要媒體的正面評論，比如「今年最佳動作電影」（Film School Rejects）、「兩小時的腎上腺素飆升」（Screen Daily）、「熱烈的（衛報）、「瘋狂的」（FLICK FEAST），令人期待感不斷上升。

特別是香港著名動作演員及導演洪金寶的強烈登場，讓香港武俠電影的粉絲更加興奮。 城寨實際頭目「龍捲風」（古天樂 飾）散發出壓倒性的氣場，說道：「警告你！城寨唔到你亂嚟，搞事... 命都冇。」 令人對兩派人馬的尖銳矛盾更加好奇。



《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞已有多部電影在韓國備受讚譽，例如《西遊記》系列、《智齒》、《意外》等。 他憑藉此次作品在第77屆坎城影展入選「午夜展映」單元、第28屆富川國際奇幻電影節閉幕作、第57屆錫切斯電影節官方奇幻單元競賽邀請、第28屆加拿大奇幻電影節官方邀請、第23屆紐約亞洲電影節閉幕作、第24屆瑞士納沙泰爾國際奇幻影展「最佳亞洲電影獎」、 以及第23屆達拉斯亞洲電影節閉幕作等，受到全球多個知名電影節的關注。

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