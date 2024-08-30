邊佑錫驚喜客串申敏兒新劇《因為不想吃虧》，神秘戲份下週公開！因《大力女子姜南順》與導演結緣

今日有消息稱，因《背著善宰跑》迅速走紅的邊佑錫將客串出演申敏兒和金永大主演的tvN爆笑新劇《因為不想吃虧》，此前在《大力女子姜南順》與導演金政植有過合作，欣然答應出演。隨後tvN方面也證實了這一消息，表示邊佑錫的客串戲份將在下週播出！

《因為不想吃虧》講述因為不甘心收不回禮金而舉辦假婚禮的女人孫海英，與因為不想傷害別人而答應假扮新郎的男人金志旭之間的「零損益」愛情故事。 本週剛剛開播，第二集收視率上升到全國3.8%，首都圈更達到4.3%，輕鬆愉快的劇情獲得好評。



以「愛情喜劇女王」著稱的申敏兒在劇中飾演斤斤計較避免吃虧的職場女性孫海英（韓文諧音「損害零」），人氣新星金永大飾演便利店工讀生金志旭，對任何人都很溫柔友善，唯獨對孫海英各種看不慣。





第二集中，孫海英以為成功找到「普通到不會給任何人留下印象」的完美假新郎人選，沒想到當金志旭換上禮服出現時，孫海英和同事都被他的帥氣光暈晃瞎了眼！看來這場假婚禮從第一枚紐扣就不太順利啊XD



邊佑錫今年憑tvN另一部劇集《背著善宰跑》一炮而紅，劇終後積極展開亞洲巡迴粉絲見面會、廣告代言等忙碌行程。 久違能在小螢幕看到邊佑錫，也讓粉絲們十分欣喜。



究竟邊佑錫會以什麼樣的角色出現，與劇中角色們發生什麼樣的互動呢？ 《因為不想吃虧》每逢週一週二更新，好期待下週！



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