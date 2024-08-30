這樣的小奶狗甩得掉？《凌晨兩點的灰姑娘》申鉉彬為錢想甩文相敏，但誘惑難擋！

Viu Original 全新韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》已開播，情節令人心動又爆笑，不少觀眾表示「超出預期好看」，漸漸和女主角河允瑞（申鉉彬 飾）一樣越來越深陷於男主角徐柱元（文相敏 飾）！

《凌晨兩點的灰姑娘》開場就是河允瑞和徐柱元媽媽（陳熙瓊飾演）達成共識，拿了錢要和徐柱元分手，說河允瑞愛錢大過愛徐柱元嗎？有可能，但說河允瑞完全不愛徐柱元嗎？又不能那麼說，因為河允瑞對徐柱元完全狠不下心，屢屢失敗，原因……

大狗狗微笑抵擋不住

河允瑞的計劃是慢慢讓徐柱元對自己厭煩，但看見對方就狠不下心，徐柱元這年下男，「大狗狗微笑」魅力擋不住啊！



已讀亂回不耐煩，他都有辦法安撫

河允瑞討論晚餐時已讀亂回、表達不耐煩，徐柱元乾脆拉了人就走，河允瑞看到美食就被收買了。河允瑞找到機會對徐柱元發脾氣，這在外人眼裡看起來女朋友脾氣差，他卻回答「很可愛」，同時保住河允瑞面子。



假裝沒聽到分手，淚眼汪汪惹人憐

河允瑞喝醉打給徐柱元說要分手，徐柱元裝沒聽到，當河允瑞正式提分手時，徐柱元淚眼汪汪先道歉，追出去時眼淚一副要掉了……河允瑞你真的要分手嗎？我們觀眾都心疼了！！！



分手也沒關係，重新攻陷就好！

當初怎麼追河允瑞的，徐柱元就再花百倍力氣追回來！先是大庭廣眾下英雄救美，「下戰帖」會「盡量裝可憐死纏爛打」，又空降本部長直接變成河允瑞上司，辦公室直接逗弄起河允瑞，找機會就撩她，裝可愛、偷牽手樣樣來。



雖然最後答應吃「分手餐」，但徐柱元胸有成足說「我會讓妳明白，我有多喜歡妳」，醉意上來時就……



這段愛情到底會如河允瑞所想分手，還是照徐柱元所願復合呢？《凌晨兩點的灰姑娘》逢星期六、日晚上10時15分在「黃Viu」上架！



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