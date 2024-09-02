「冬季國度的Lovelyz」回歸！10週年完整體演唱會要來啦！成員：感謝等待

三代經典清純女團Lovelyz上半年因綜藝節目《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）的推動時隔多年合體演出，粉絲Lovelinus無不激動並敲碗她們能夠繼續合體，Lovelinus的心願達成了！10週年演唱會確定舉行！

*先前報導：

〈「謝謝大家沒有忘記我們的歌」Lovelyz睽違3年登台！台上台下哭成淚海〉

〈人氣女團Lovelyz重組！出道10週年正在準備發行新歌&舉辦演唱會〉



今（2）日，Woollim娛樂宣布Lovelyz好消息，Lovelyz官方社群同時時隔2年多再次更新，公開了10週年紀念演唱會「冬季國度的Lovelyz 4」預告海報。「冬季國度的Lovelyz」最早在2017年舉辦，是以All Live Band形式舉行的Lovelyz冬季演唱會，以華麗的現場演出與多彩的節目編排深受粉絲喜愛，成為Lovelyz獨有的演唱會品牌。此次第四次舉行，海報延續過往於冬天舉辦的演唱會風格，象徵的城堡與雪花圖樣都沒有少。





這也是Lovelyz繼2020年舉行線上演唱會「Lovelyz ONTACT CONCERT - Deep Forest」後，時隔4年再舉行專屬演唱會。如同上半年Lovelyz演出《玩什麼好呢》特別企劃演唱會一般，Lovelinus都相當激動，讓「Lovelyz」再次登上X流行趨勢。



8成員（Baby Soul、劉智愛、徐智秀、李美珠、Kei、Jin、柳樹整、鄭叡仁）也在個人IG上告訴Lovelinus此好消息，Jin和鄭叡仁不約而同感謝Lovelinus的等待，有人配上歌曲〈Twinkle〉有人配上〈Never Ending〉。最特別的是，劉智愛寫了「11點12分發布成功」，這才讓人驚覺從團體帳號到個人帳號，都等著在象徵出道日11月12日的時間發文（只有美珠晚比較多XD），巧思令人動容。



關於「冬季國度的Lovelyz 4」詳細資訊將持續公開，Lovelinus可要密切鎖定了Lovelyz官方社群了。

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