丁海寅拥好人缘！拍摄《妈妈朋友的儿子》，继李帝勋金秀贤又收到安普贤金南佶咖啡车

丁海寅自拍摄《妈妈朋友的儿子》以来，就收到多个圈内好友应援的咖啡车，继李帝勋和金秀贤后，是安普贤和金南佶，男神间的友谊令人称羡！

丁海寅上月底收到李帝勋咖啡车，再来是金秀贤，近几日则是安普贤与金南佶。安普贤写下的话最有趣：「我妈妈要羡慕了，儿子的朋友竟是丁海寅。」丁海寅拍照还摆出「感谢抬爱」的恭敬姿势。而金南佶除了送给丁海寅，也一并送给庭沼玟，两人2010年合作过《坏男人》，《坏男人》还是庭沼玟出道作。

▼丁海寅先是为李帝勋电影《谈判的技术》送咖啡车，不久换李帝勋为丁海寅《妈妈朋友的儿子》送咖啡车，李帝勋：「请多享用冰凉饮料和零食，我们海寅拜托了～＊」



하트요정은 커피차 인증샷에서도 하트 해주시고 우리의 따봉맨은 커피차 인증샷에서도 따봉 날리고 잇는 게 너무너무 웃김 ㅜㅜㅜ 그래서 정해인 이제훈 같작 어디까지 왔는데요 pic.twitter.com/UTrtRZbxfa — (@hxnnxse) July 29, 2024

▼金秀贤：「因为海寅是个很清爽的人，所以工作人员们也凉爽一下吧！」



240807 #정해인 인스타그램 스토리 업로드



88즈 김수현님이 보내주신 커피차 인증

올화이트 정해인 너무 예뿌잖아 … pic.twitter.com/qmkHt1Q9lv — 깅 (@xhghgx) August 7, 2024

▼安普贤：「我妈妈要羡慕了，儿子的朋友竟是丁海寅。」



배우 안보현님 커피차 선물



‘우리엄마는 좋겠다 아들친구가 정해인이라니’



커피차 인증하는 포즈 초딩인듯 pic.twitter.com/aDayT1KTpe (@wavemus1c) August 23, 2024

▼金南佶：「为海寅、沼玟，还有《妈妈朋友的儿子》所有工作人员加油！！」



배우 김남길님이 엄친아 촬영장에 커피차 보내주셔서 정해인 정소민 같이 인증샷 찍어줌 ... pic.twitter.com/yZVocs0Hy8 — 무영 (@full_moonx2) August 24, 2024

丁海寅都一一在IG上认证好友送的咖啡车，特别的是，他和这些好友都不是因正式合作而结为好友。丁海寅2017年演《当你沉睡时》爆红，同时引发网友讨论他和李帝勋长相神似，他后来在采访中透露自己是李帝勋粉丝，也喜欢李帝勋和秀智（《沉睡时》女主角）合作的《初恋筑梦101》，说剧终要和秀智约李帝勋出来，隔年丁海寅和李帝勋就开始互送咖啡车晒友谊了，丁海寅还当过李帝勋见面会嘉宾、无酬演出李帝勋执导的短篇电影《Unframed》。



이제훈 정해인 진짜 뭐지 pic.twitter.com/sjP53S0WDt — 오타쿠 (@noooolsup) July 31, 2024

丁海寅和金秀贤则是在《D.P：逃兵追缉令》（2021）片场认识的，据金秀贤在综艺《Salon Drip》解释，当时他是要探班公司后辈崔显旭，意外发现和丁海寅是同龄人都是1988年生，导演牵线之下才交换联络电话并一起打高尔夫球结为好友。



최현욱 응원하러 디피 촬영장 왔다가 정해인이랑 친구 먹고 간 김수현 <- 뭐지이내잇몸찢어지는조합은 pic.twitter.com/4fCL775rd2 — fine~ (@notfinenu) March 19, 2024

丁海寅和安普贤呢？仅知两人也是1988年生的同龄好友，没有合作过但同场活动就会约见面，丁海寅与任时完去年拍摄的旅行综艺《演员旅行中》中，也可看见安普贤传讯息好奇他的旅行。比较尴尬的是，安普贤去年爆出和BLACKPINK Jisoo恋爱，因为丁海寅和Jisoo也是好朋友（拍摄《雪降花》结识），有媒体问丁海寅是不是媒人，丁海寅回答看新闻才知道，但自己本就不关心艺人绯闻，也祝福两个人爱情。近日安普贤送丁海寅咖啡车，显见友谊丝毫不受影响。另外，安普贤疑似客串了丁海寅演的新电影《辣手警探2》，电影预计9月在韩上映。



정해인이 안보현과의 사진을 공개하자 안보현 역시 자신의 SNS를 통해 정해인과의 사진을 공개했다. 사진 속 안보현과 정해인은 카메라를 향해 미소를 띄고 포즈를 취하고 있다. 정해인은 해당 게시물을 공유하며 그와의 끈끈한 우정을 보였다.#정해인 #JungHaeIn

https://t.co/kVQjrU7kbL pic.twitter.com/VTcS7HLNhg — Haru-Lee(❁ᴗ͈ˬᴗ͈) (@haru_child_JHI) July 21, 2022

오늘 나온 박선우 스틸컷

정해인 안보현 목격짤 바로 그 장면같다

22년 12월 크랭크인 후 23년 1월?에 찍힌 거니까 영화 초반 장면이 아닐까 궁예중.. pic.twitter.com/VCkTXg14mj — 깅 (@xhghgx) May 4, 2024

而金南佶，很可能是在2019年《大众文化艺术赏》上认识，当时丁海寅和韩志旼一同以《春夜》出席，金南佶则和李荷妮和陈善圭以《热血祭司》出席，有关系拍下两边主演坐在一起时互动相当好，会后丁海寅和金南佶、李荷妮和陈善圭交换电话。



只能喊一句「男神的朋友也是男神啊」！能不靠作品正式合作就能结为好友，丁海寅在演艺圈人缘真的相当好。

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