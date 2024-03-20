兩位男神沒合作過竟然是好朋友？金秀賢透露如何和丁海寅變親，竟然是在《D.P》拍攝現場認識的！

《淚之女王》主演金秀賢、金智媛、朴成焄作為嘉賓出演張度練（張度妍）主持的人氣網路節目《Salon Drip》。

張度練就問「沒有拍攝的時候日程會做什麼？」金秀賢回答說：「去健身房一天就結束了！」他還說到如果是以前，會和朋友們去保齡球館熬夜，吃完早餐後還會再次進入保齡球館，想起金秀賢熱愛保齡球還曾參加職業保齡球選拔賽！



之後，張度練就問他聽說有很多關係很好的1988年生的朋友，還給丁海寅送了應援咖啡車，張度練：「大家一起享受休假時間嗎？」金秀賢表示：「有時間的話會一起去打高爾夫球，結束後再去喝杯酒。」一旁的朴成焄就問了金秀賢沒有和丁海寅一起拍過作品吧？其他人就很好奇他們怎麼變親近的 XD



金秀賢說：「前年海寅拍攝《D.P》時，我曾去現場玩過一次。我為什麼會去玩呢...因為我們經紀公司的新人演員（崔顯旭）一起拍攝，爲了給後輩加油才去拍攝現場的。」金秀賢繼續說：「海寅和我都是認生的性格，小心翼翼地提到都喜歡高爾夫球，然後路過的導演就對我們『你倆幹嘛呢？都是同歲，就當朋友啊！』。」兩人就這樣交換聯繫方式，金秀賢表示丁海寅兩天後就說一起去高爾夫球場吧！因為當時高爾夫實力並不強，所以正好可以問他，感覺很好。



另外，《淚之女王》講述一對結婚三年、女強男弱的財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，在克服困境後兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事。首播後受到許多觀眾的喜愛，第4集收視已經突破12.9％，真的非常厲害呢！



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