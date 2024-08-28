韓娛圈「SUGA注意報」！李泳知節目上發言「零糖」，被指影射防彈少年團SUGA

防彈少年團成員SUGA酒駕事件的餘波仍在娛樂圈蔓延。

歌手李泳知在個人YouTube節目中發表的一番言論，被部份網友懷疑是在影射SUGA，從而引發了廣泛的爭議。



8月24日，李泳知在個人綜藝節目《雖然沒準備什麼菜》中介紹了一款由贊助商提供的酒類產品。 當時，李泳知透露這款酒是「零糖（Zero Sugar）」產品，字幕組標註的字幕也是「슈거」（Sugar的音譯）。 她還補充道：「當然19歲以下的未成年人禁止購買。 在騎自行車之前不要飲酒，否則就是酒駕。 」這段話本身並無問題，但部份觀眾聯想到了前不久剛剛發生的SUGA醉駕事件，他們就認為李泳知的言論含沙射影，是暗諷SUGA。



受到SUGA事件影響的還有SEENTEEN成員夫勝寛，早前他在配合宣傳代言的酒類廣告時，曾留言提醒大家「不要酒後駕駛」，遭到了洗版式的惡評攻擊。



自從8月6日事情曝光後，事隔多日SUGA再次道歉，透過手寫信向粉絲們致歉，他在信中表示：「8月6日晚，我犯了酒後乘坐電動踏板車在人行道行駛的錯誤，第二天匆忙公開的第一封道歉信也造成混亂，對此致以深深的歉意」、「 輕率的舉動讓珍惜我的人都很疲憊，我會努力不再犯錯，帶著悔悟生活。 」同時，他也向防彈少年團的隊友們表達歉意：「無論何時都相信我的成員們，因為我也經歷了艱難的時刻，我很抱歉。 」最後SUGA還稱：「不僅會接受處分，也會接受批評和指責」、「對於引起的社會爭議，讓許多人失望了，再次低頭表達誠摯的歉意。

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