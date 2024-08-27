【韩网热门】Weki Meki解散后她居然去伦敦留学了！全网大赞

女团Weki Meki出道七年后结束团体活动，成员们各自发展。

其中金度延的近况最是令人惊讶，她选择前往英国伦敦留学。 据悉她除了语言研修之外，还会系统地学习表演。

韩国网友评论：

1. 积极向上的态度太帅了

2. 姐姐为你加油

3. 哇，她好会规划，感觉不管做什么都会成功，即使是在娱乐圈

4. 我要订阅她的YouTube

5. 原来是去留学了啊，太帅了吧

6. 居然去学表演了

7. 她的脸完全是我喜欢的类型

8. 之前是不是在produce 101里出现过，对生活好有规划啊，什么都做的很好

9. 懂得自我开发的人，几年前就开始学英语了，还学了表演，兴趣爱好有芭蕾、吉他、陶艺、阅读、运动、游泳等等，想学的东西很多，她也为之付出了努力

10. 她的确是演员脸，希望她成为全球知名的女演员

11. 她的脸很有特点，希望能在演员这条路上越走越顺

12. 懂得规划自己时间这一点就足够让人羡慕

13. 多拍点vlog分享吧

14. 很努力生活的人，羡慕

15. 为她这种积极向上、勇於挑战的人加油

16. 她的脸太有氛围了，是我喜欢的类型，希望多拍点戏

17. 不如也分享一下自己的学习方法吧

18. 思想太帅了，深思熟虑之后付诸於行动

19. 我在英国留学，最近碰到一个和她长得很像的人，还在想是不是金度延

20. 颜值够好，在海外发展也不错，帅

21. Weki Meki居然解散了

22. 她很适合国外电视剧里出现的韩国演员那种角色

23. 我感觉以后会在Netflix之类的电视剧里看到她

原文：https://theqoo.net/square/3378439061

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