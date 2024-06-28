《換乘戀愛2》海恩❤️賢圭同遊日本！牽手、互拍、說笑不斷，路人視角也超甜

韓國素人海恩和賢圭因出演戀愛真人秀《換乘戀愛2》成為情侶，備受各國粉絲關注和喜愛。 如今節目已播出近2年，二人感情依舊甜蜜羨煞旁人，讓CP粉大呼感動~

昨日有小紅書網友PO文稱在秋葉原街頭偶遇了海恩和賢圭，稱當時她正在低頭玩手機，一抬頭見到一個特別漂亮的女生：「皮膚特別白、身材很好臉非常小、頭髮也很順滑」。 網友稱讚海恩真人太美令人心跳加速，作為CP粉本想過去求合照，但看到兩人打打鬧鬧的約會狀態不忍心打破這份美好，所以只拍了幾張背影。



影片中兩人時而牽手、時而互相拍照，笑容不斷。海恩穿著吊帶和牛仔短裙、背著可愛公仔包包，可愛氣質相當出眾。 賢圭則是簡單的白T黑褲、背著碩大的黑色雙肩包，看起來相當隨意，被粉絲調侃回歸素人狀態、差點以為是工作人員XD



OMG HaeEun & HyunGyu in Japan pic.twitter.com/atn9l31PqP — darkeye (@daily_korea) June 28, 2024

海恩和賢圭和圭賢從《換乘戀愛2》結束後已穩定交往2年，一直秉持低調風格，幾乎沒PO過合照、就連品牌方的情侶廣告邀約都拒絕，只有時不時出現在朋友和路人的鏡頭中，而且互動狀態一直很親密，讓粉絲感到踏實放心。



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