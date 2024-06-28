《换乘恋爱2》海恩❤️贤圭同游日本！牵手、互拍、说笑不断，路人视角也超甜

韩国素人海恩和贤圭因出演恋爱真人秀《换乘恋爱2》成为情侣，备受各国粉丝关注和喜爱。 如今节目已播出近2年，二人感情依旧甜蜜羡煞旁人，让CP粉大呼感动~

昨日有小红书网友PO文称在秋叶原街头偶遇了海恩和贤圭，称当时她正在低头玩手机，一抬头见到一个特别漂亮的女生：「皮肤特别白、身材很好脸非常小、头发也很顺滑」。 网友称赞海恩真人太美令人心跳加速，作为CP粉本想过去求合照，但看到两人打打闹闹的约会状态不忍心打破这份美好，所以只拍了几张背影。



影片中两人时而牵手、时而互相拍照，笑容不断。海恩穿著吊带和牛仔短裙、背著可爱公仔包包，可爱气质相当出众。 贤圭则是简单的白T黑裤、背著硕大的黑色双肩包，看起来相当随意，被粉丝调侃回归素人状态、差点以为是工作人员XD



OMG HaeEun & HyunGyu in Japan pic.twitter.com/atn9l31PqP — darkeye (@daily_korea) June 28, 2024

海恩和贤圭和圭贤从《换乘恋爱2》结束后已稳定交往2年，一直秉持低调风格，几乎没PO过合照、就连品牌方的情侣广告邀约都拒绝，只有时不时出现在朋友和路人的镜头中，而且互动状态一直很亲密，让粉丝感到踏实放心。



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