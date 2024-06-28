全道嬿&池昌旭&林智妍《左輪手槍》8月7日重磅上映：演技派同場飆戲

演員全道嬿、池昌旭和林智妍攜手主演電影《左輪手槍》（《Revolver》）將於8月正式上映，日前公開了首輪官方海報和宣傳片。

《左輪手槍》講述了曾經因犯下重罪入獄的前警察「秀英」（全道嬿 飾）出獄后，為了追尋唯一目標而奮力前行的故事。海報中全道嬿、池昌旭和林智妍表情緊張，眼神銳利而炙熱，似乎戰鬥一觸即發。還有手槍的近景特寫，配著令人震撼的標語「被拋棄的承諾，唯一的目標」，大大刺激了觀眾們的好奇心。



一同公開的預告片展示了電影獨特的色調和氛圍，每一個角色都個性鮮明，完美展現各自的演技。



前警察「秀英」在出獄後才意識到被所有與案件有關的人拋棄，頃刻間變得一無所有，她開始毫不猶豫地朝著兩年前承諾的唯一目標前進。 在沒有任何可信賴的人面前，神秘人物「尹善」出現了，不知道她是唯一的合作者還是派來監視「秀英」的人，兩人形成一種奇怪的緊張氛圍。 全道嬿飾「河秀英」一角，以冷漠的面容平靜地展現內心沸騰的憤怒。

鼓動秀英行動的「噴了香水的瘋狗」安迪由池昌旭扮演，他將在影片中帶來令人驚豔的演技轉變。 林智妍以無法捉摸的「鄭尹善」形象登場，展現了複雜人物內心微妙的變化。

此外，《左輪手槍》將於8月7日正式上映。

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