漫改劇《親愛的X》陣容依序曝光！金裕貞＆金永大之後，金度勳和黃寅燁也收到出演提案！

新劇《親愛的X》改編自同名網漫，講述利用他人獲得自己想要的東西，夢想成功的女人通過女演員登上最高位置後沒落的生平故事，也是一部講述守護在她身邊的男人愛情的愛情電視劇。

此前，金裕貞收到女主角「白雅珍」的提案，白雅珍雖然擁有耀眼的外貌和親切善良的品格，但是對於惹自己生氣的人卻徹底展現出惡魔般面貌的「反社會人格」角色。如果是為了得到自己想要的東西，就會把周圍的人掌握在自己手中任意擺佈，是個具有洞察力的人物。



而金永大收到男主角「尹俊書」的提案，尹俊書將會守護在白雅珍身邊，展現純真的愛情。



26日據韓媒報導，金度勳也收到《親愛的X》出演提案，經紀公司表示：「正在討論中！」金度勳去年在《Moving 異能》中飾演「李強勳」一角，知名度大幅提升，接著還出演《7人的逃脫》和《7人的復活》，接下來的新作有《打招呼的關係》和《Your Honor》。



今日（27日）據韓媒報導，黃寅燁收到《親愛的X》特別出演提案，目前正在調整行程。據悉，他將在後半部登場，特別出演給劇情注入緊張感「許仁江」一角是偶像出身的演員，又是隱藏着祕密的人物。另外，黃寅燁出演的「韓版以家人之名」《重組家庭》預計在8月播出。



而《親愛的X》由曾執導《Dream High》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》和《Sweet Home》等作品的李應福導演執導，劇本由2018年KBS獨幕劇徵集活動中獲得最優秀獎的崔子元（최지원）編劇執筆。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞