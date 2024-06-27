金宣虎通過Netflix回歸，搭高允貞劇本圍讀照公開！洪氏姐妹新作《這份愛可以翻譯嗎？ 》即將開拍

Netflix今日宣佈《這份愛可以翻譯嗎？ 》確定製作，由金宣虎、高允貞、福士蒼汰、李伊潭、崔宇成擔任主演，並公開了劇本圍讀照片。

《這份愛可以翻譯嗎？ 》是洪氏姐妹編劇的愛情喜劇，講述多語言口譯員「周浩鎮」為國際大明星「車武熙」擔任私人翻譯後發生的故事。





金宣虎在《海岸村恰恰恰》之後專注於電影和舞台劇領域，時隔3年終於接拍劇集作品，飾演精通英、日、意大利等多種語言的天才翻譯師「周浩鎮」。



高允貞在《MOVING異能》《還魂》《Sweet Home》等作品中的表現令人眼前一亮，這次飾演擁有自信和活潑魅力的「車武熙」，個性設定與以往擔任的角色相當不同，引人期待。



日本演員福士蒼汰首次接拍韓國作品，角色信息尚未公開。 福士蒼汰高中開始踏入演藝圈，曾主演日版《來自星星的你》《圖書館戰爭》、電影《要聽神明的話》《BLEACH》《明天，我要和昨天的妳約會》等多部作品。



此外加盟的還有《精神病房也會迎來清晨》《末日騎士》李伊潭、《搜查班長1958》《我的室友是九尾狐》崔宇成等。





《這份愛可以翻譯嗎？ 》一共10集，由《契約友情》、《紅丹心》的柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《主君的太陽》、《原來是美男》明星編劇「洪氏姊妹」洪貞恩和洪美蘭創作劇本，將通過Netflix獨家全球上線。

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