《我是加百列》唱歌唱著突然哽咽的「LuRi」團長朴寶劍

日前在Disney+公開的綜藝節目《我是加百列》第一集，都柏林阿卡貝拉合唱團團長「LuRi」朴寶劍以及泰國清邁的青梅竹馬社長「WoTi」朴明洙，展現出努力適應著「別人的生活」的樣子，受到許多觀眾們的熱烈回應，更大讚朴寶劍的英語相當流利。

當日朴寶劍挑戰72小時，代替不知道名字與面孔的陌生人「加百列」的生活，抵達愛爾蘭都柏林的一個屋子中，朴寶劍以吉他的Pick與樂譜、指揮棒與名片等等房內的物品，開始來推測加百列是一個什麼樣的人。隔日他也依照加百列的流程外出吃早餐，一切就像展開一天的旅行一樣，抱著興奮的心情出發。在迎接自己的陌生朋友中，流露出驚喜又有點慌張的感覺。



他從陌生友人口中得知自己還有一個新名字叫「LuRi」，而且是阿卡貝拉合唱團的團長，突然感受到有種壓力，加上兩日後就有街頭表演的行程，令他感到相當茫然。為了見團員們而來到練習室的朴寶劍，與大家展開了生平第一次的合作，他還獨唱了一首《Falling Slowly》，在全體的和聲之下他似乎有點哽咽，甚至開玩笑說「這首歌曲太悲傷了」表示自己被音樂所打動，現場的團員更是一一送上鼓勵，表達朴寶劍已經做得很棒。



《我是加百列》讓明星們挑戰72小時體驗渾然不知的一位陌生人的生活，從身邊接觸的人以及其他線索去了解這個人的日常，展現明星不為人知的另一面，內容相當有趣。

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