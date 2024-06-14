SM正式起诉CBX：支付10%销售额是让CBX独立活动的前提条件，希望三人履约！韩网罕见支持SM

13日，SM娱乐针对向法院提起诉讼，要求旗下男团EXO小分队CBX成员CHEN、伯贤和XIUMIN按约履行协议。

SM已於12日向首尔东部地方法院提起诉讼，要求CHEN、伯贤和XIUMIN履行合约。 据悉，SM娱乐方面提交的诉状中包含了无法再容忍CBX方面的非常识行为，所以首先提出了要求CBX履行协定书的诉讼的内容。

前几日，CBX召开紧急记者会，指控SM娱乐存在不正当行为，要求CBX新公司INB100的销售额10%给SM。 随后SM做出反击，表示公司与CBX的专属合同依然有效，SM以INB100向公司支付活动销售额10%为前提条件，允许三人的个人活动，既然三人已签署了同意支付的协定，就应履行协定。



去年6月时，CBX先是以SM娱乐提供的结算资料不透明为由，单方面通报与SM娱乐解除合同。 其中还牵扯出MC梦，韩网爆料其是怂恿CBX脱离SM的幕后主使，但他本人已经否认。 SM娱乐和CBX经过激烈的讨论最终和解，伯贤另行成立了经纪公司INB100，CHEN和XIUMIN也加入了其中，该公司负责三人个人活动和CBX活动，并以向SM娱乐提供活动销售额的10%为条件，达成协定。

不同於以往艺人和经纪公司的发生矛盾时的情况，这次大多数网友，甚至不少EXO的粉丝都一边倒地站在了SM方，自发进行了「还不如5人活动」的清算运动，斥责CBX不顾EXO，恰巧又遇上队长SUHO的电视剧杀青活动期，很难避免被记者问及相关问题，粉丝直呼「EXO队长是极限职业」。

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