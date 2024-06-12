CBX和SM紛爭恐波及SUHO！韓網：EXO隊長是極限職業

EXO小分隊CBX與EXO所屬經紀公司SM娛樂再陷爭議，韓媒分析雙方的「火花」會波及EXO的隊長SUHO。

10日上午，CBX突然發布通告稱將於同日下午舉辦緊急發布會，譴責SM娛樂不顧之前的合約，要求CBX支付個人活動收入的10%，並以EXO的完整體活動為要挾。SM娛樂回應CBX的指控，表示CBX親自簽署了協定，支付銷售額的10% 以通過個人法人進行個人活動，此後INB100發送了內容證明，表示沒有必要遵守協定書，「這是作為EXO成員只享受權利和好處，不履行義務的意思」，SM強調：「本公司不會容忍CBX為了追求自己的私利而每次重複專屬合約和協定書無效的主張的行為，就算CBX方面想通過輿論戰將自己的錯誤行為正當化，本公司也會根據法律和原則冷靜應對，通過法院追究CBX方面的責任」。



事情發酵過程中，正巧碰上EXO隊長SUHO的官方活動，他將在6月14日進行MBN周末劇《世子消失了》殺青採訪。 《世消失了》是SUHO首次主演的古裝劇， SUHO通過該劇向影視劇圈邁出了重要的一步，他也憑藉紮實的演技展現了角色的情感變化，在觀眾之間反響很不錯。 隨著劇集的推進，SUHO以更深厚的情感線給觀眾們留下了深刻的印象，穩定地引導著劇情的發展，提高了觀眾的投入感。 因此，大家對《世子消失了》殺青訪中，SUHO如何提及首次古裝演出的幕後故事以及與其他重要演員的合作等話題非常關注。



然而，目前獨立廠牌INB100的EXO小分隊CBX在10日突然與SM娛樂公司再次公開對立，形勢急轉直下。 現在，媒體更加關注EXO的隊長SUHO在EXO CBX事件中的立場，而不是《世子消失了》。 重要的作品討論可能會被CBX的問題所掩蓋，採訪現場可能會變得像新聞發佈會一樣緊張。 去年，當CBX和SM娛樂的衝突首次浮出水面時，SUHO正忙於音樂劇《莫札特！》的活動，當時就深陷尷尬處境中。

相關內容也在theqoo等韓網論壇引發了網友的關注，大家紛紛留言表示：「EXO隊長是極限職業」、「運氣好差，每次都是他活動時遇到問題」、「我記得某人發布婚訊的時候正好碰上SUHO的《話劇》試演會」、「和SUHO根本沒關係，麻煩採訪時不要問他相關的問題，去問當事人吧」等。

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