【韓網熱門】SM男團譜係由aespa繼承，女團譜係由NCT WISH繼承

KPOP粉絲之間的meme：「SM男團的鐵味強勢概念譜係，現在由aespa繼承; SM女團的清純清涼概念譜係，則由NCT WISH繼承，真是令我老淚縱橫。」

韓版維基百科（namu wiki）對aespa的介紹也很好笑：《Black Mamba》是正統SMP，《Next Level》是更加正統的SMP，《Savege》是更強烈的SMP，《Girls》是最為強烈的SMP。《Supernova》《Armageddon》雖然和之前的概念很不同，但都有SM和aespa專屬的強烈SMP。



成員們做客少女時代孝淵YT綜藝也說，aespa的方向最靠近SM男團才會做的歌曲、舞蹈和感覺，cover東方神起的《MIROTIC》也非常合適。



而NTC WISH則是另一個畫風，展現出堪比女團的廉價可愛概念，跟真女團成員Wendy站在一起也不違和：



就連成員自己也認為WIH的魅力點是「可愛、漂亮、純淨」，令人想起SM既往女團常用的概念。第一次登上頒獎禮舞台的串燒表演，第一首歌就是少女時代《說出你的願望》：



從概念照也能看出鮮明對比，aespa《Armageddon》：









NCT WISH《Songbird》：











不僅如此，NCT WISH出道舞台穿了芭蕾舞者風的天使打歌服，包括裝飾有小翅膀和蝴蝶結的Leg Warmer、鏤空小腿襪等等，連細節都致敬SBS少女時代kkk



반바지 + 레그워머 보고 코피 터짐

이게 엔시티 위시 리더야... pic.twitter.com/MtgFYLvPW4 — ri (@mylovesion) February 28, 2024

無論男女嘗試多樣風格都很好，而且兩組的概念都獲得不錯反響，有很好地繼承譜係kkk

韓國網友評論：

1. 反而覺得很好，兩組概念都很獨特很喜歡

2. 啊是真的耶，aespa超級帥氣，WISH美感爆發

3.WISH擊中了身為f（x）粉絲的我

4. 因為叫WISH所以唱《說出你的願望》嗎kkk可愛

5. WISH的美感真的很好，看起來預算不多，效果卻令人驚歎

6. aespa的鐵味就是令我心臟跳躍的SMP

7. 確實，aespa是SM為第一次從一開始就為女團成員賦予超能力和世界觀

8. 寧寧和Winter的vocal一聽就是天選SM人

9. 怪不得我會喜歡aespa啊kkk之前都沒追過女團

10. 這就是大企業的戰略嗎，對市場需求的理解度果然不一般

11. 我 愛 鐵 味

12. 所以我無法離開SM啊

13. 這個例子讓我們看到時代的趨勢，女團也可以消化通常適合男團的keyword，反之亦可

14. 沒錯，世道變了kkkk偶像也變一變吧

15. 拜託兩組都繼續保持這個風格，超級愛

出處：https：//theqoo.net/hot/3276720637

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