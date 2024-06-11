邊佑錫真的很喜歡西瓜！來台灣逛街就拍了大西瓜XD

不知道還有沒有其他台灣照片，西瓜自拍正面照快放出來啊～！

韓流新晉男神「善宰」，《背著善宰跑》邊佑錫8日來台灣舉行首場海外見面會後，在個人IG發布來台灣照片，除了後台照之外竟是「家樂福西瓜」！

邊佑錫一系列來台照片，最顯眼也最受討論的是他和台灣西瓜自拍，他親切(?)的蹲下來和西瓜拍照，西瓜攤的標語正好還叫「幸福大西瓜」，完美呈現了喜歡西瓜的邊佑錫和遇見邊佑錫的西瓜，彼此有多麼幸福。邊佑錫這一照，引發粉絲郵筒們前往踩點，特別到照片中的量販店家樂福內湖店打卡、拍邊佑錫同款姿勢。



而得知自家西瓜被「翻牌」的家樂福也感受到幸福，在官方Threads發了一張西瓜照喊：「今天是幸福的大西瓜。」還教學挑選西瓜的撇步（妙招），底下連NETFLIX官方都跑來用諧音哏留言「西瓜偎大邊」（台語俗諺「西瓜倚大爿」，指人勢利眼只挑大片的西瓜。），由於NETFLIX沒有買《背著善宰跑》版權（韓國以外版權在黃Viu等手上），底下網友們紛紛敲碗NETFLIX買。



其實見面會前‎邊佑錫受台灣記者聯訪時，便透露到超市買了芒果、西瓜、桃子……等等水果嘗嘗，雖然他說之中最喜歡山竹（台灣的山竹其實都是泰國進口），不過更早在韓國活動可是親自透露喜歡各種水果，最喜歡的是西瓜。在拍攝見面會相關照片時，邊佑錫也用了西瓜當道具，畫面好看到粉絲喊「邊佑錫比西瓜還甜」。

另外，台灣西瓜和韓國西瓜最大的差異即是大小，許多韓國遊客來台都相當驚訝台灣的西瓜尺寸，邊佑錫和西瓜自拍除了本身喜愛之外，或許也因為台灣西瓜之大讓他有了新的認識。

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