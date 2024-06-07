「善宰」邊佑錫親曝特映會大哭真實原因！透露《背著善宰跑》與金惠奫「這場戲」讓工作人員全場笑不停！

昨日中午抵達台灣的人氣韓星邊佑錫，讓桃園機場接機人潮擠爆，今日他也先與媒體們見面，談談他最近的心情，以及選出《背著善宰跑》中最令他難忘的搞笑畫面。

8年前邊佑錫曾在墾丁夜市打卡，回憶起當時他印象中夜市有很多炸物，不過跟其他韓國人一樣，還沒有勇氣嘗試臭豆腐，但當時也買了很多鳳梨酥等等伴手禮回去送給家人。這次來到台北，昨日他先嘗試了火鍋以及烤鴨，還沒機會到處逛逛，只先到超市買了芒果、西瓜、桃子等等，最讓他喜歡的是山竹。邊佑錫與許光漢、「仁赫」李承協是同一天10月31日生日，被稱為帥哥體質，他則笑說第一次聽到這稱呼，以後會認真開始管理自己的外型。



昨日剛抵台在機場看到那麼多粉絲，讓邊佑錫非常驚訝，原來這部作品受到這麼多的粉絲喜愛並且來接機，雖然他很想要跟每個粉絲一一打招呼，但很可惜因為安全考量而無法太靠近粉絲們，他也特別提到了那位「背著佑錫跑」的粉絲，覺得她應該等了很久，所以穿過人牆去跟她比了一個愛心。記者也提到有一位坐著輪椅的粉絲也來到機場，邊佑錫還請大家給他看一下照片，看到了照片他還叫了一聲「小素〜」引發全場笑聲。



《背著善宰跑》最終回在韓國邀請粉絲們到電影院一起觀賞，邊佑錫在最後的問候時也無法克制情感流下了眼淚，他今日特別說明，觀影活動共開了4個影廳，演員們也都一一去進行舞台問候，最後一個影廳裡面都是當時拍攝的工作人員們，讓他一時想到拍攝這麼長時間與大家的回憶，大家的努力才有美好的畫面，想要表達心中的感謝，並且這也是他最後一次見到「善宰」了，雙重感動之下才讓他眼角失守。不過邊佑錫自曝是個感性的人，他覺得適度的掉淚也不錯，而他最近一次流淚，則是因為觀賞朴寶劍所主演的電影《Wonderland》而深受感動。



《背著善宰跑》除了浪漫愛情外，還有許多搞笑橋段，哪一場戲是真的讓大家笑到停不下來呢？邊佑錫說到是有一場小素因為擔心他獨處會出事，而一直想找原因賴在善宰家，小素問：「我想要吃完泡麵再走，不行嗎？（安堆？）」而善宰的台詞是「行（頹）」但是必須帶有氣音的說出這個字，所以他一說出就引發全場工作人員也笑個不停。而片中邊佑錫必須飾演游泳選手，並且需要露出上半身，他表示先是花時間認真學了游泳，並且覺得背部的肌肉線條很重要，所以有著重訓練背部。



自從《背著善宰跑》播出後爆紅，也讓邊佑錫收到數十倍以上的劇本數量，接下來他想要選擇什麼樣的劇本呢？邊佑錫提到自己看到《背著善宰跑》的劇本時就覺得劇情以及善宰這個角色都讓他非常有共鳴，往後他也希望以這樣的條件，不管是浪漫愛情、奇幻或懸疑劇情，只要讓他能夠投入與產生共鳴的劇本，感受到角色的魅力，就希望能夠有機會演出。



身高高人一等的邊佑錫，還與大家分享生活優勢，他看到的世界視野比較寬闊，搭大眾交通工具時，他可以有種鶴立雞群的感覺，永遠不會被擋住。但缺點就是頭比較容易撞到，還有會比較留意到高處的灰塵，所以家中低處的地方會比較髒一點。被問到他是否有歌手夢？邊佑錫說沒有想過成為歌手，還提到最近自己喜歡的歌曲就是有一首叫做「陣雨」的歌（邊佑錫的語氣說起來像是別人的歌），記者也提到這首歌已經進入Billboard第199名次，邊佑錫直接反問大家「很離譜對吧？」反應讓大家覺得超可愛。



邊佑錫自曝最近除了進行海外粉絲見面會以外，後續的工作計畫還沒有很確定，但是他是一個喜愛工作的人，所以會努力工作的。當大家結束了訪談時，邊佑錫還特別提出他想對大家說一句話，他說今天來到台北坐在這裡接受大家的訪問，讓他覺得相當神奇，特別感謝大家來到這裡與他進行訪談，讓記者們覺得超級有誠意，非常率真又善良。主辦單位非常感謝粉絲們的支持，同時也呼籲希望包車跟車的粉絲能夠自重與自愛，安全第一。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞