边佑锡真的很喜欢西瓜！来台湾逛街就拍了大西瓜XD

不知道还有没有其他台湾照片，西瓜自拍正面照快放出来啊～！

韩流新晋男神「善宰」，《背著善宰跑》边佑锡8日来台湾举行首场海外见面会后，在个人IG发布来台湾照片，除了后台照之外竟是「家乐福西瓜」！

边佑锡一系列来台照片，最显眼也最受讨论的是他和台湾西瓜自拍，他亲切(?)的蹲下来和西瓜拍照，西瓜摊的标语正好还叫「幸福大西瓜」，完美呈现了喜欢西瓜的边佑锡和遇见边佑锡的西瓜，彼此有多么幸福。边佑锡这一照，引发粉丝邮筒们前往踩点，特别到照片中的量贩店家乐福内湖店打卡、拍边佑锡同款姿势。



而得知自家西瓜被「翻牌」的家乐福也感受到幸福，在官方Threads发了一张西瓜照喊：「今天是幸福的大西瓜。」还教学挑选西瓜的撇步（妙招），底下连NETFLIX官方都跑来用谐音哏留言「西瓜偎大边」（台语俗谚「西瓜倚大爿」，指人势利眼只挑大片的西瓜。），由於NETFLIX没有买《背著善宰跑》版权（韩国以外版权在黄Viu等手上），底下网友们纷纷敲碗NETFLIX买。



其实见面会前‎边佑锡受台湾记者联访时，便透露到超市买了芒果、西瓜、桃子……等等水果尝尝，虽然他说之中最喜欢山竹（台湾的山竹其实都是泰国进口），不过更早在韩国活动可是亲自透露喜欢各种水果，最喜欢的是西瓜。在拍摄见面会相关照片时，边佑锡也用了西瓜当道具，画面好看到粉丝喊「边佑锡比西瓜还甜」。

另外，台湾西瓜和韩国西瓜最大的差异即是大小，许多韩国游客来台都相当惊讶台湾的西瓜尺寸，边佑锡和西瓜自拍除了本身喜爱之外，或许也因为台湾西瓜之大让他有了新的认识。

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