《淚之女王》金秀賢攜亞巡襲港 百想藝術大賞獲頒「最佳人氣男演員獎」！ 驚喜公開宣傳片並以廣東話說「大家好」 跟粉絲約定「8月10日香港見」

韓劇《淚之女王》飾演財閥家女婿白賢祐的金秀賢，將於2024年8月10日(六)假亞洲國際博覽館10號展館舉行由 GOLDMEDALIST 、J HARMONY和D-SHOW合辦的「2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in HONGKONG 『EYES ON YOU>』」見面會。

《淚之女王》大結局播出已經超過一個月，但不論是主角金秀賢還是電視劇本身的人氣及話題性依然未減。金秀賢早前於第60屆百想藝術大賞獲頒「最佳人氣男演員獎」，最近亦跟大咖演員宋康昊及金泰梨一同入圍首爾國際電視節，角逐視帝寶座；而《淚之女王》亦跟《Moving異能》和《非法正義》等大熱韓劇同步入圍，角逐K-drama部門大賞。另外，電視劇原聲帶專輯亦已於預售期間宣告全數售罄，反應熱烈，唱片公司現更於正式販賣前考慮增加產量。



爲了給香港影迷一個驚喜，金秀賢今日突發驚喜公開宣傳影片！片中金秀賢以廣東話跟大家打招呼，並表示久違跟大家在香港見面，感到非常期待；最後更跟一衆粉絲甜蜜約定「8月10日香港見」！

金秀賢見面會門票將於6月18日（二）早上10時於快達票公開發售，票價分別為$1,680、$1,380、$1,080及$880。購買HK$1,680門票的觀眾可獲得「VIP紀念卡及掛繩和有機會獲得團體合照(20對1)福利」；購買HK$1,680及HK$1380門票的觀眾可獲得「限定名信片」；而全場觀眾皆可獲得「官方海報1張」(其他粉絲福利請參見公告)。各位粉絲記得mark實以上搶飛日期和時間啦！



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