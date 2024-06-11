與SM再次鬧矛盾，EXO完整體活動告吹？CBX回應： 與記者會無關，EXO完整體活動會認真進行

11日，有韓媒報導稱，SM 和 EXO 成員們當初計劃在今年冬天發行完整體專輯並展開活動，但隨著 CBX 再次指控 SM ，事實上 EXO 的活動已經告吹。

對此， INB100 通過正式立場文表示：「10日的記者會是為了告知 SM 是不正當的。」同時還強調：「與 EXO 完整體活動告吹沒有關聯，CBX 再次向粉絲們承諾會進行 SM 和 EXO 完整體活動。」



INB100 主張：「SM沒有履行向 INB100 保證唱片，音源流通手續費5.5%的約定，卻要求藝人拿出個人活動收入的10%。」預告全面戰爭。但是 SM 再次主張MC夢和車佳元會長一直試圖接近 SM 藝人，表示：「本公司不會容忍 CBX 爲了追求自己的利益，每次都重複主張專屬合約、協議書無效的行爲，本公司將根據法律和原則冷靜應對，並通過法院追究 CBX 方面的責任。」



這次事件的開端是去年6月，CBX 當時向 SM 通報解除專屬合約。SM 提出了有外部勢力介入該過程的疑惑，MC夢、車佳元會長被指爲外部勢力。但之後雙方達成協議，伯賢在今年1月正式宣佈成立 INB100，EXO 的活動將在 SM 進行，CBX 的活動和個人活動將在 INB100 進行。但是在達成協議一年後又主張 SM 的要求條件不當，矛盾再次擴大。



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