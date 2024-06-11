SEVENTEEN再創一個首例！被任命為聯合國教科文組織的青年親善大使，2024影像力持續壯大～

人氣男團SEVENTEEN被任命為UNESCO聯合國教育、科學及文化組織的青年親善大使，並將出席6月26日在法國巴黎總部所舉行的任命儀式，意義非凡。

根據經紀公司Pledis娛樂官方發佈的消息，SEVENTEEN是第一位被任命為UNESCO官方親善大使的KPOP歌手，同時這也是該組織首次任命青年親善大使，自2015年出道以來，SEVENTEEN不斷用音樂傳達成長敘事、與世界各地年輕人交流的影響力，也藉此獲得了國際社會的認可。



UNESCO向來是任命世界各界知名人士為親善大使，像是世界著名的歌唱家&指揮家普拉西多·多明哥、皇家馬德里足球運動員維尼修斯、西班牙演員羅西·德·帕爾馬等人，都曾擔任過UNESCO親善大使。SEVENTEEN也與UNESCO攜手合作推廣頗具影響力的「#GoingTogether」活動並持續捐款，倡導教育的重要性和變革。



SEVENTEEN用歌聲與音樂傳遞著希望與夢想，克服萬難、揮散汗水的正面能量也持續影響著新世代。SEVENTEEN在去年11月就曾出席在法國巴黎總部的活動，在特別分會場進行一小時的演講和表演，成為UNESCO的「全球發言人」。



今年SEVENTEEN將於6月26日當地時間上午10點（韓國時間26日下午5點）出席在法國巴黎UNESCO總部舉行的青年大使任命儀式。這一天，成員們計劃與UNESCO總幹事奧黛麗·阿祖萊（Audrey Azoulay）會面，進行友好交談，並透過接受親善大使的演講透露具體活動計劃和感想。



總幹事奧黛麗·阿祖萊表示：「SEVENTEEN和UNESCO共同致力於賦予青年權力、引領變革並應對當今時代的各種挑戰。透過他們的音樂和正能量，將持續激勵和支持著全世界的年輕人向前邁進。」

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