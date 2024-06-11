与SM再次闹矛盾，EXO完整体活动告吹？CBX回应： 与记者会无关，EXO完整体活动会认真进行

11日，有韩媒报导称，SM 和 EXO 成员们当初计划在今年冬天发行完整体专辑并展开活动，但随著 CBX 再次指控 SM ，事实上 EXO 的活动已经告吹。

对此， INB100 通过正式立场文表示：「10日的记者会是为了告知 SM 是不正当的。」同时还强调：「与 EXO 完整体活动告吹没有关联，CBX 再次向粉丝们承诺会进行 SM 和 EXO 完整体活动。」



INB100 主张：「SM没有履行向 INB100 保证唱片，音源流通手续费5.5%的约定，却要求艺人拿出个人活动收入的10%。」预告全面战争。但是 SM 再次主张MC梦和车佳元会长一直试图接近 SM 艺人，表示：「本公司不会容忍 CBX 爲了追求自己的利益，每次都重复主张专属合约、协议书无效的行爲，本公司将根据法律和原则冷静应对，并通过法院追究 CBX 方面的责任。」



这次事件的开端是去年6月，CBX 当时向 SM 通报解除专属合约。SM 提出了有外部势力介入该过程的疑惑，MC梦、车佳元会长被指爲外部势力。但之后双方达成协议，伯贤在今年1月正式宣布成立 INB100，EXO 的活动将在 SM 进行，CBX 的活动和个人活动将在 INB100 进行。但是在达成协议一年后又主张 SM 的要求条件不当，矛盾再次扩大。



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