新人女團BADVILLAIN舞台裝化身「太空戰士」引發討論！新世代的女孩崛起，舞蹈實力不容小覷

新人女團BADVILLAIN除了是VIVIZ的師妹團，當中更有參加過《Street Woman Fighter》的舞者加入其中！最新舞台妝造概念也引發關注。

女團BADVILLAIN以征服宇宙的氣勢出現在了MBC音樂節目《Show! 音樂中心》中，擄獲了許多粉絲的心。

成員們換上了太空服外，充滿未來感的頭飾與整體造型也格外吸引人矚目，擁有獨特的新鮮感和Girl Crush的魅力讓舞台表演更加完整。



▼出道曲〈BADVILLAIN〉舞台



BADVILLAIN 是由BPM娛樂所推出的7人女團，成員包括EMMA、Chloe Young、HU'E、INA、YunSeo、Vin、KELLY，於6月3日發行單曲專輯《OVERSTEP》正式出道。其中，成員EMMA（宋憓旻）曾參加《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）展現超強舞蹈實力，整團的舞技也相當超群。





▼上班路：









▼出道曲〈BADVILLAIN〉MV 目前已有3598萬的觀看次數，僅公開不到六天，氣勢相當驚人：



▼加碼一部出道前，舞蹈實力引發討論的影片：



看完舞台後，大家覺得怎麼樣呢？

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