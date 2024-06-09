新人女团BADVILLAIN舞台装化身「太空战士」引发讨论！新世代的女孩崛起，舞蹈实力不容小觑

新人女团BADVILLAIN除了是VIVIZ的师妹团，当中更有参加过《Street Woman Fighter》的舞者加入其中！最新舞台妆造概念也引发关注。

女团BADVILLAIN以征服宇宙的气势出现在了MBC音乐节目《Show! 音乐中心》中，掳获了许多粉丝的心。

成员们换上了太空服外，充满未来感的头饰与整体造型也格外吸引人瞩目，拥有独特的新鲜感和Girl Crush的魅力让舞台表演更加完整。



▼出道曲〈BADVILLAIN〉舞台



BADVILLAIN 是由BPM娱乐所推出的7人女团，成员包括EMMA、Chloe Young、HU'E、INA、YunSeo、Vin、KELLY，於6月3日发行单曲专辑《OVERSTEP》正式出道。其中，成员EMMA（宋憓旻）曾参加《Street Woman Fighter》（街头女战士）展现超强舞蹈实力，整团的舞技也相当超群。





▼上班路：









▼出道曲〈BADVILLAIN〉MV 目前已有3598万的观看次数，仅公开不到六天，气势相当惊人：



▼加码一部出道前，舞蹈实力引发讨论的影片：



看完舞台后，大家觉得怎么样呢？

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究