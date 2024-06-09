朴寶劍為演出真實戀人感，主動提議秀智「每次見面都自拍」！《夢境Wonderland》中情侶照都是這樣積累

朴寶劍和秀智擔任主演之一的電影《夢境Wonderland》最近終於上映，朴寶劍在採訪中分享了他對角色感情的理解，以及營造情侶氛圍的「秘訣」。

《夢境Wonderland》講述未來人類研發出名為「Wonderland」的虛擬視訊通話服務、讓人們能與思念的人重逢，其中朴寶劍飾演陷入昏迷的宇航員「朴泰柱」，秀智飾演因為思念他而訂購通話服務的「具正仁」。 采訪中，朴寶劍表示這一題材非常吸引他，即便戲份不多也渴望出演，並且很希望這一天早日到來，這樣大家就可以重新見到無法再見的人、安慰心中難以觸及的孤獨。



劇本裡沒有解釋正仁通過Wonderland復原植物人泰柱的原因，朴寶劍擔心觀眾無法像對片中其他家庭的故事一樣對這對情侶產生共鳴，於是找到了自己的理解：兩人都從小失去父母， 把對方當做唯一的家人。



為表現出泰柱和正仁交往已久的親密戀人感，朴寶劍在事前會議主動提議秀智多多合照：「電影沒有講述泰柱和正仁在此之前的故事，所以我跟秀智提議每次見面都拍照。 那些照片很多被用在了電影中。」 兩人在多次見面過程中積累了自然放鬆的化學反應，相信大家在電影中、最近公開的大量CP照片中都能感受到~







朴寶劍在電影中一人分飾二角，一個是AI創造的開朗幸福宇航員泰柱，另一個則是從昏迷中甦醒、對一切感到陌生和混亂的真實泰柱。



朴寶劍和秀智都為各自的角色添加了很多細節，通過斗嘴打鬧詮釋出真實戀人的模樣。 朴寶劍說現在回看拍攝花絮仍感到當時十分愉快，也稱秀智是希望再次合作的演員之一。



此外，電影《夢境Wonderland》由湯唯、孔劉、秀智、朴寶劍、鄭有美、崔宇植、等人主演，《晚秋》的導演金泰勇擔任編劇和導演，已於6月5日在韓國上映。



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