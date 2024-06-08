人氣女團NewJeans以新專輯《How Sweet》連續第四次取得百萬銷售的成功！

NewJeans推出的最新專輯《How Sweet》同樣獲得優異的銷售成績，在一眾新生代女團裡站穩腳跟！

根據HYBE旗下經紀公司ADOR在8日的報道，以Circle Chart 5月專輯排行榜，所屬女團NewJeans於上月24日發行的第二張單曲專輯《How Sweet》總計售出108萬5355張（綜合與Weverse合計）。至此，NewJeans 自 2022 年 7 月首張以來發行的所有四張專輯均躋身百萬銷量榜。



出道專輯《New Jeans》和首張單曲專輯《OMG》分別售出超過159萬張和166萬張。特別是第二張迷你專輯《Get Up》銷售超過了214萬張。



NewJeans 「音樂強者」的地位也仍未被撼動，同名主打歌〈How Sweet〉與先行曲〈Bubble Gum〉一起穩坐Melon、Genie、Bugs等國內各大音樂網站的榜首。

新歌在最新美國Billboard排行榜（截至6月8日）的全球排行榜上（不包括美國）排名第7位，大眾對她們將於6月21日發行的日本出道單曲專輯《Supernatural》的期待值也隨之升高。



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