金南珠来台秀Apink友情戒指，回顾《认识的哥哥》朴初珑秀友情戒指方式要笑翻XD

Apink成员金南珠上月底来台举行solo专辑《BAD》签售会，记者会上她大秀友情戒指，也让人想起Apink全员在《认识的哥哥》上讲述背后故事，队长朴初珑更闹出爆笑场面。

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说到Apink做友情戒指，最早应该是南珠3月底率先在IG限时动态上透露和成员们一起做了友情戒指，4月底她们一同上《认识的哥哥》（EP.431），班底希澈要她们伸出手秀出戒指，5个人举出不同手势，画面上一看就初珑最慌张XD。



初珑慌乱的不知道要如何指出友情戒指，被希澈看到，希澈问她：「你有三个团吗？」她回应：「不是，这个，中间这个。」希澈要她「手指比一下」，结果她双手很忙的最后比出中指XDDD，全场笑翻！初珑意识到不对劲后，也和成员们笑得东倒西歪。



全员就恩地和南珠没戴，恩地反过来爆料夏荣平时其实都没戴、还想把戒指放上二手市场拍卖，南珠也加入爆料：「因为这有点贵，还有传闻说她把这只卖了！这有可能是新买的！」夏荣没有解释什么，只是笑著说牌子是卡地亚的，而普美透露这不是她们第一次做友情戒指了，因为常常弄丢才会换，「只有初珑姐姐会珍藏到最后」，初珑听了尝试再秀手上戒指，结果双手又陷入忙乱XDDD。



南珠表示为了因应成员们一直弄丢戒指，最后干脆选了价格昂贵的牌子。至於她和恩地为何现在没戴著？恩地解释自己电视剧（《她的日与夜》）刚杀青，期间都放在首饰盒里，南珠理直气壮说自己在solo活动所以摘掉了，惊呆成员们，讲完自己很不好意思。不晓得是不是因为这样，南珠来台湾活动才洗心革面(?)特别戴上戒指呢！



▼相关影片（《认识的哥哥》完整节目香港观众可至黄Viu收看）



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