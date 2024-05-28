Apink金南珠SOLO來台秀團魂友情戒！新專輯《BAD》自我喊話做自己

女團Apink成員金南珠，3月發行個人專輯《BAD》，日前也專程為舉辦簽售會隻身來台，對台灣已不陌生的她，還是有很愛吃的美食與想去的地方，她更表示帶著象徵團魂的友情戒指，代表成員們都在她身邊。

新專輯《BAD》雖是走性感風，不過金南珠認為女性的性感美要夠強烈與霸氣，重點是內在必須很堅強，她也強調心態必須積極正面，不必在意別人太多批評，堂堂正正地做自己。藝人也總是不免在網路上看見別人對自己的惡意評論，不過金南珠也時刻提醒自己不要太在意，不被他人的視線動搖。



這是金南珠第一次單獨來台，不免有些緊張，結束工作行程後也去吃了美食，買了很多東西，包含她最愛的鳳梨酥以及芳香劑，還有很多台灣的餅乾零食，南珠也自曝行李箱已經滿到快要爆炸了。有機會的話，南珠還希望能夠到台中去走走，只是工作行程不少，不確定是否有機會去觀光。



金南珠也透露之前曾出演《淚之女王》的成員普美，拍攝時相當擔心自己的表現，也不忘與南珠分享，南珠也表示自己跟周圍朋友都覺得普美的表現很不錯，果然也獲得了觀眾們的好評。金南珠自己則是喜歡犯罪類題材的作品。



Apink有象徵友情的戒指，南珠表示上飛機前記得戴上，也象徵著團員都陪在她身邊，她還打趣表示如果弄丟了就要自己買，戒指單價並不便宜，所以這款戒指每個人都好好保存著，Apink出道十多年的時間，成員們總是共同度過很多難關，一起成長著，她自己也承認在心境上更接近了40歲的心情，很多事情都能沉著穩定的面對，與以前不一樣了。

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