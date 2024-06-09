K-POP風向從「刀群舞+LIVE實力並存」到「以舞台為主」的轉變引人深思：是時候重拾初心了

當代的偶像團，到底是舞蹈表現力更重要，還是LIVE實力更重要呢？

最近一段時間是韓國各大學舉辦音樂祭的時間，不少大學都花重金邀請了當紅愛豆團登台演出。 前段時間女團NMIXX因為音響事故而展現穩健颱風和超強現場唱功的影片火遍全網。 雖然後期被挖出內幕，疑似是經紀公司與主辦方自導自演，所謂的音響事故完全是提前安排好的。 但不可否認的是NMIXX成員確實是真唱，完全沒做假，網友們可以斥責經紀公司故意炒作，卻無法指責成員們實力不行。



另一個因為現場歌唱實力受到關注的則是BabyMonster，新曲《SHEESH》發佈時，歌迷們對此褒貶不一，但看過她們的LIVE實力後，不少人對歌曲改觀，《SHEESH》音源排名也有所上升。



其實早前第二代和第三代偶像在展現刀群舞的同時也都是真唱，這才推動了K-Pop的全球化發展。 不過近幾年愛豆圈風向轉變，偶像團體開始更加註重表演而非歌唱實力，越來越難聽能夠穿透伴奏的歌喉了。 K-Pop的趨勢變成了「悅耳」或「以表演為主的舞台」。



然而，仍有享受第二代、第三代愛豆文化的粉絲留在K-Pop圈，堅持認為歌唱實力與表演同樣重要的聲音也在不斷出現。 有的團通過逐步提升實力改變了輿論，而有的團則停滯不前，繼續受到批評。

在LIVE實力爭議持續的情況下，實力派偶像們受到關注，JYP娛樂代表兼歌手朴軫泳的過往發言也被重新審視。 他在與旗下組合ITZY的對話中表示：「現在的偶像中，誰能手持話筒一邊唱歌一邊跳舞，那個人才能生存下去。 真唱的同時還能跳舞的人才能生存。 」



在K-Pop比以往任何時候都更受歡迎的今天，也許是時候再次回顧初心了。

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