《語意錯誤》朴栖含新節目！與《閃亮的西瓜》申銀秀、《衣袖紅鑲邊》楊秉烈展開旅行

演員經紀公司npio娛樂推出的YouTube綜藝節目《四方旅行：墨爾本篇》將在本週開播，找來旗下演員朴栖含、申銀秀與楊秉烈擔任班底。

《四方旅行》中的「四方」是指象徵「相機」、「攝影」的四方形，展現演員們以各自的目光享受旅行的模樣，過往曾推出〈西澳洲篇〉、〈馬爾地夫篇〉、〈西班牙篇〉等等，鄭乾柱、辛叡恩與姜勳等演員均參與過，此次〈墨爾本篇〉則找來朴栖含、申銀秀與楊秉烈。



《四方旅行：墨爾本篇》由新加坡航空、澳洲維多利亞州觀光局支援製作，預告可見三人迎接澳洲廣闊大自然，楊秉烈被冠上「浪漫男孩」稱號，朴栖含是「愉快酷男孩」，申銀秀則是「原滾滾可愛老么」。



朴栖含先前主演BL劇《語意錯誤》以「張宰英學長」在韓國海內外一炮而紅，申銀秀則主演《閃亮的西瓜》以「媽媽尹清雅」打開海外知名度，楊秉烈則是曾在人氣劇《衣袖紅鑲邊》裡飾演成德任（李世榮飾演）哥哥「成湜」，最近參與《碰撞搜查線》演出。



三名演員的旅行遊記《四方旅行：墨爾本篇》將在9日起，每週日上午10點更新一集，觀眾可往npio娛樂官方YouTube頻道收看。

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