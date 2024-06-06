《聯結》收視可望超過雙位數！毒品嫁禍與追兇＋變質的友情讓觀眾們產生高度共鳴！

自5月24日開播，已播出四集的SBS《聯結》以懸疑追兇劇情為主，兩位演員池晟與田美都的合作也沒令觀眾們失望，收視率已突破2位數，導演也談起了對本劇的期待。

《聯結》一開播就已成為同時段收視冠軍，在20～49年齡層中的收視率亦奪冠，目前最高收視紀錄來到9.8％，該劇的PD表示，雖然本作品集合了好的故事、好的演員以及工作團隊，但是在本身故事題材以及展開的方式，與以往的人氣作品相比，很擔心會比較難讓觀眾們接受，不過以目前的成績看來，已經比想像中好，也感謝大家的支持。



導演也特別提到《聯結》的成功歸功於這些演技派的演員們，本劇中有各種不同個性的人物登場，人與人之間的個性與故事交錯在一起，每位演員都把自己的部分發揮得很好。隨著故事劇情的展開，演員們也將開始有更深入的情感表現，除了池晟與田美都，其餘所有的演員們也都非常具有實力。導演也提到了池晟在劇中染毒的特別演技，這部分需要思考並且需要下決心努力，導演也因為過程中都在一旁看著池晟的表現，更覺得非常不容易。



除了講述毒品這個議題以外，《聯結》裡面更有著過去與現在友情的變質，也讓很多觀眾們產生共鳴。原本高中時期的好友到底為什麼變得水火不容，除了池晟與事件中心的受害者兩人自高中時期因一事件而意見不合，已無法像以前相處，池晟與田美都之間更是有著模糊的粉紅氣流，以及其他愛樂社團好友們，似乎各懷鬼胎。劇中也時常穿插著年輕時期的畫面，讓觀眾們先了解年輕時他們的友情，對比著20年後的冷血。



《聯結》將於週五晚間播出第5集，演員們包含池晟與田美都，以及其他演員們，也都正在勤跑各節目進行宣傳活動。

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