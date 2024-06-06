《语意错误》朴栖含新节目！与《闪亮的西瓜》申银秀、《衣袖红镶边》杨秉烈展开旅行

演员经纪公司npio娱乐推出的YouTube综艺节目《四方旅行：墨尔本篇》将在本周开播，找来旗下演员朴栖含、申银秀与杨秉烈担任班底。

《四方旅行》中的「四方」是指象徵「相机」、「摄影」的四方形，展现演员们以各自的目光享受旅行的模样，过往曾推出〈西澳洲篇〉、〈马尔地夫篇〉、〈西班牙篇〉等等，郑干柱、辛睿恩与姜勋等演员均参与过，此次〈墨尔本篇〉则找来朴栖含、申银秀与杨秉烈。



《四方旅行：墨尔本篇》由新加坡航空、澳洲维多利亚州观光局支援制作，预告可见三人迎接澳洲广阔大自然，杨秉烈被冠上「浪漫男孩」称号，朴栖含是「愉快酷男孩」，申银秀则是「原滚滚可爱老么」。



朴栖含先前主演BL剧《语意错误》以「张宰英学长」在韩国海内外一炮而红，申银秀则主演《闪亮的西瓜》以「妈妈尹清雅」打开海外知名度，杨秉烈则是曾在人气剧《衣袖红镶边》里饰演成德任（李世荣饰演）哥哥「成湜」，最近参与《碰撞搜查线》演出。



三名演员的旅行游记《四方旅行：墨尔本篇》将在9日起，每周日上午10点更新一集，观众可往npio娱乐官方YouTube频道收看。

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