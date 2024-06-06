许光汉上郑在炯节目被说「太正直」，干脆坏一点说「想躺著赚钱」还自称「青春大叔」

以台剧《想见你》在韩国打开知名度的台湾演员许光汉，日前在韩国宣传台日合作片《青春18×2 通往有你的旅程》，除了登上Jaejae主持的YouTube综艺《MMTG文明特急》外，也登上音乐人郑在炯主持的《妖精食堂》。

*先前报导：

许光汉再见Jaejae畅聊与2PM俊昊、李帝勋、高贤廷相遇内幕！学「麻辣糖葫芦」教「来我家看猫」XD

许光汉听见自己是「亚洲初恋」象徵狂摇头，他说自己实际上有老灵魂，是「青春大叔」。为何演戏都能演得像他自己本身？他表示只是让自己真心的投入、只是想把工作做好，从首次看剧本就会在脑中开始塑造角色，会接演电影《关於我和鬼变成家人的那件事》正是因为觉得角色搞笑想尝试，不过他仍谦虚的说：「这对我来说好像不算努力，是本来就该做的功课。」



许光汉整场各种回答都让郑在炯觉得「太正直」、「太官腔」，听到他长篇大论忍不住对镜头叹气：「啊……真是正直的青年……」许光汉听了回答：「我可能也会有不正直的时候。」马上让全场大笑。自此后许光汉都给两种回答，为何会想到日本或韩国拍片，正式回答是「想挑战」，非正式回答是「我随便挑就挑到这本（剧本）」；他介绍《青春18×2 通往有你的旅程》是部疗愈、检视自身的电影，讲一讲说：「不要管，去看就对了！」



后来郑在炯问他在韩国记者会上拒绝再演学生一事，如果片酬给两倍演不演？他说：「三倍。」问他有何梦想？他说以前是想照顾妈妈和姐姐，现在渐渐达成后想「找回自己的生活方式达成身心平衡」，而非正式的他回答潇洒：「希望找到躺著就可以赚钱的工作。」又引发一阵爆笑。



谈话中亦聊到高贤廷先前害羞躲著许光汉趣事，以及许光汉曾培训当歌手后来在Q Place表演教室展开演技之路、平时喜欢关注流浪动物，郑在炯还提及自己培养的一只导盲犬海德米是台湾出身，以及郑在炯知道台东适合冲浪却不知如何从台北前往……

整场节目看下来，网友赞叹郑在炯邀请嘉宾的能力太强、功课做得很足、访问很有内涵，当然也有不少人称赞许光汉真的非常谦虚正直，还很亲切、暖心。

▼完整节目



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